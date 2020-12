Silvia Pinal revela cómo pasará la Navidad

Por último, Doña Silvia recordó cómo fueron las Navidades en su infancia y relató: “Era muy lindo, porque en mi casa mi mamá me procuraba como fuera, si estábamos pobres ella veía de donde me sacaba un regalito, si éramos más o menos con posibilidades me hacía regalos muy bonitos, cosas así más costosas”, finalizó.

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de diciembre (da click en la imagen) Revista digital suscripción