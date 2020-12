Kurt, el cantautor que la está rompiendo con su pop romántico

“Fue cuando me aventuré a venir a la Ciudad de México y empezó toda esa faceta incómoda de irte a una ciudad donde no conoces a tanta gente, donde se te acaba todo el dinero y tienes que buscarle, no tienes para pagar la renta. Las cosas empezaron a pasar después de mucho trabajo”.

Su nuevo sencillo es 'Sobreviviendo', a dueto con Leonel García. (Cortesía Daniel Patlán.)

De que llegó a la CDMX a que grabó su primer disco pasaron tres años y entonces empezaron a pasar cosas. De cantar en bares empezó a ser conocido por sus sencillos en YouTube. Luego, artistas consagrados como Reik, Samo, Morat , Sebastián Yatra y Tommy Torres lo empezaron a buscar para que abriera sus conciertos en lugares emblemáticos como el Auditoria Nacional.

“Fue un momento bien bonito la primera vez que estuve en el Auditorio. Hay una magia en todas las primeras veces en la vida que luego se pierde. Me senté, me puse a ver todo y dije: ‘Un día voy a tener aquí a gente que me venga a ver a mí’. Estoy trabajando para eso”.

En cuanto a su objetivo profesional lo tiene muy claro: “Yo quiero ser Chayanne. Es un artista que ha llevado muy bien su carrera y todo mundo lo ama y hace giras por todo el mundo. No necesariamente se mantuvo en el número uno durante mucho tiempo porque eso le hubiera costado su vida. Yo quiero ser un gran cuatro, aquí voy a estar increíble. Me encantaría lograr en algún momento ser el número uno, pero si mantenerme ahí me va a costar mi felicidad, no estoy tan dispuesto. Ese es mi camino, poder hacerme viejito cantando en teatros".