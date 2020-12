Soledad e infidelidades; revelan los secretos más íntimos de Audrey Hepburn

Sean, fruto de su matrimonio con Mel Ferrer, reveló que gran parte de su vida, su famosa mamá se sintió engañada y usada por los hombres que amó (lo que incluye al papá de Sean).

Las declaraciones del primogénito de Audrey llegan en el marco de la presentación de un nuevo documental sobre la vida de la actriz. "El secreto mejor guardado de Audrey es que ansiaba ser amada”, son las palabras que se escuchan en el tráiler de la producción que llegará en los meses próximos a las plataformas.

Sean actualmente tiene 60 años, y fue cuando tenía sólo 12 cuando su mamá se quebró delante de él y le relató las infidelidaes que había sufrido.

Audrey Hepburn (Paramount/Kobal/REX/Shutterstock/Paramount/Kobal/REX/Shutterstock)

“Sabía que había problemas. Mi madre se sentó conmigo y con los ojos inyectados en sangre me dijo lo que estaba pasando y me preguntó qué pensaba. Era un niño. No sabía cómo ayudarla”, dijo en entrevista para The Sun.

Pero los engaños y la sensación de abandono fueron una constante en la vida de Audrey, pues en 1935 su papá, un fan de Hitler, la abandonó, para posteriormente, en 1937 alejarla de su mamá y sus hermanos, pues la obligó a estudiar lejos de ellos.

En 1948 regresó por fin a Londres, donde inició su carrera comp bailarina, actriz y modelo; cinco años después ganó su primer Oscar por Vacaciones en Roma. Y fue hasta 1970 cuando pudo reencontrarse con su papá.