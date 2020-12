Le sale una doble a Khloé Kardashian (y es otra famosa)

“Aquí te pareces a Khloé Kardashian”, “Te ves tan diferente”, “Pixie luce irreconocible”, “Te ves muy bella con el pelo lacio” son algunos comentarios que se pueden leer junto a la publicación que ya tiene más de 54 mil Me gusta.

Pixie Lott y su nuevo look. (Instagram/Pixie Lott.)

La intérprete inglesa no hizo referencia a su pelo lacio o al supuesto parecido con Khloé Kardashian. Junto a la foto solamente escribió: “All I want for Christmas is you, estoy bromeando, sólo denme vino”.

Este año ha sido de algunos cambios para Pixie Lott, conocida también por haber hecho un dueto con el español David Bisbal en la canción “Sufrirás”.