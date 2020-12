Eugenio bromea sobre ausencia de Mauricio Ochmann en ‘De viaje con los Derbez’

Para nadie es un secreto que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen siendo muy unidos y respetuosos pese a su divorcio, por lo que no es una sorpresa que el comediante tome de la mejor manera que su ex yerno ya no será parte del exitoso reality.

“En esta temporada salió un familiar y entró uno nuevo, además él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”, dijo entre risas el productor, quien hizo referencia a su mascota, Fiona, quien, según el adelanto, los acompañó en esta nueva aventura.

En el live también estuvieron presentes José Eduardo, Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez, quienes incluso se tomaron la libertad de bromear sobre el destino de la relación de su papá y Alessandra, ya que en más de una ocasión han dicho que el viaje pasado ‘acabó’ con algunas relaciones de la familia.

“Todo se define después de este temporada. A ver quién sobrevive”, dijeron sonrientes.