Gianluca Vacchi celebra el primer mes de vida de su bebé con un tierno baile

Se trata de un video de TikTok que reposteó en Instagram en el que se ve a la pareja abrazada mientras mesen tiernamente a la niña, que está tapada con una cobijita rosa mientras se escucha de fondo la canción If the World Was Ending de JP Saxe.

"Hace un mes recibimos el mejor regalo de nuestra vida, y para celebrarlo solo queremos cerrar los ojos y tocar el alma pura de nuestra princesa. Las amo a las dos, ustedes son la razón de mi vida”, escribió Gianluca Vacchi, en esta publicación que en un día ya registró más de un millón 71 mil 784 vistas.

Sharon también compartió el mismo video, que acompañó con este mensaje: “El sentido profundo del amor y de la familia... cerrar los ojos y tocar el alma pura de nuestra princesa. Celebrando un mes de su llegada”.