Abogado de Maradona sugiere que su muerte fue por negligencia médica

“Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a estos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actúa sin piedad”, manifestó el abogado a través de un comunicado.

De la misma manera, Matías Morla no perdió la oportunidad de despedirse de Maradona con el siguiente mensaje: “Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quién honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días (…) Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”.