Ella es Julieta Grajales, la mexicana que 'conquistó' a LP en su nuevo video

Este jueves la cantante neoyorquina Laura Pergolizzi, mejor conocida por sus inicales LP, lanzó su más reciente video “How Low Can You Go” que en tan sólo 24 horas rebasó las 200 mil reproducciones y que es estelarizado por la actriz mexicana Julieta Grajales.

Julieta, quien ha participado en producciones como El señor de los cielos, La taxista, y recientemente en La Bandida, compartió en exclusiva con Quién su experiencia grabando el video junto a la exitosa cantante.