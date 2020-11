Shawn Mendes cuenta las "complicaciones" de vivir con sus suegros en cuarentena

“Pero poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, aseguró.

Camila Cabello y Shawn Mendes. (John Shearer/Getty Images)

Shawn reconoce que la pandemia lo ha hecho reflexionar y repleantearse su papel en este mundo e, incluso, se siente agradecido por la pausa que tuvo que hacer este 2020.

“Digamos que esta cuarentena ha sido la primera vez que he podido quedarme en silencio. La primera vez que he podido preguntarme qué está pasando en este mundo y cómo me siento al respecto. La primera vez que he podido reflexionar sobre qué quiero hacer de ahora en adelante. Sin duda, este es el mejor regalo que nadie me ha hecho en toda mi vida”, finalizó.