Roberto Palazuelos revela a los herederos de Andrés García; Andrea quedó fuera

La semana pasada el propio Andrés García explicó al programa Ventaneando los motivos por los que eligió a Palazuelos como su mayor heredero.

Andrés García y Roberto Palazuelos (Instagram/robertopalazuelos)

“A Roberto lo quiero como a un hijo, más que a un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Palazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, (se preocupa por mí)… él se lo merece más que los otros hijos, porque es el que más me ha ayudado, el que más sigue pendiente de mí, hasta la fecha, las cosas legales no me cobra, las lleva él, se hace cargo”.