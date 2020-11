Famosos lamentan la muerte de la productora Magda Rodriguez

“Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida... A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen... Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!! Celebro tu vida Magda querida…”.

Magda Rodríguez y Andrea Legarreta (Instagram/andrealegarreta)

“Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando TODO!! Te amamos @magdaproducer Dios contigo y tu familia!! Fortaleza y luz mi @andy_escalona @andy___rodriguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, “El show debe continuar” VA POR TI JEFA!! #UnDíaALaVez”, escribió la esposa de Erik Rubín.

En la sección de comentarios del perfil de Andrea, la actriz Adriana Louvier dejó un mensaje donde expresó que la noticia la dejó sorprendida: “No puedo creerlo sentí horrible. Magda Rodriguez gracias por tu apoyo siempre. Descansa en paz”, escribió la interprete.

Inés Góimez Mont publicó en su perfil de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la productora, además, en ese mismo posts, agregó una imagen con la frase: "No tengo palabras, estoy helada con esta noticia y muuuuy triste. Podría escribirte tantas cosas lindas, pero estoy segura que las sabes, porque te las dije en vida y con eso me quedo. Tu sabes lo que te quiero y lo que me duele tu partida. Descansa en pz amiga", escribió la conductora.