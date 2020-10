SORPRESA: Luego de 10 años, RBD lanzará música nueva

Previo a anunciar esta gran sorpresa para sus seguidores, Anahí también confesó que pese a los rumores de su supuesta rivalidad con Dulce María, ella fue la que más le rogó a su colega para que estuviera en el show.

Anahí. (Getty Images.)

“Les cuento algo, Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata, que ya hasta pena me daba al final porque veinte mensajes y notas de voz, porque mis audios duraban 3 minutos, tratando de ver cómo poderla convencer, cómo poderlo hacer, pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable... yo soy mamá [como ella]”, contó.