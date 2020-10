Protagonistas de Rosa Salvaje recuerdan por qué renunció Edith González

“Yo ya venía de protagonizar y entonces me pedían que yo fuera antagónica. En ese momento ser antagónica de Verónica Castro no había problema. Lo que era gacho es que ya te habían subido y órale mi reina, vas para atrás".



“ Y en eso también hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería de haber habido. Y renuncié. Entonces la gente piensa o pensó que a mí me sacaron. No. A mí nadie me sacó. Yo renuncié y en ese momento no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi. Cualquier cosa menos aguantar una humillación”, contó Edith González.

Por su parte, Felicia Mercado contó al programa De primera mano que ni Televisa o el Canal 2 anunciaron el cambio de actrices.



“No lo anunciaron, no nada. Simplemente está en una cena Edith y en la siguiente escena ya soy yo con el mismo personaje. Creo que al principio si hubo (la duda): ‘qué haces aquí”.

Rosa Salvaje es una fusión de dos radionovelas: La Indomable y La gata, ambas de la escritora Inés Rodena.