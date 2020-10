Se complica la situación de Pablo Lyle: enfrentaría nueva demanda

Juan Ricardo Hernández exigió que Pablo Lyle pague por lo que hizo, sobre todo porque su primera intención en realidad fue la de huir del lugar donde ocurrió en enfrentamiento entre su papá y el actor.

La defensa del actor está confiada en que regresará si hay que cumplir con tiempo en prisión. (EFE/Giorgio Viera)

“Creo que tiene que pagar porque como siempre lo he dicho, si no estuvieran los videos ahí, él se hubiera ido pa’ su país y ese delito hubiera quedado impune. De eso estamos claros. No hay que ir a la universidad para saber lo que iba a pasar ahí. Si no hubiera un video y si no le hubieran tomado la chapa (las placas) al carro, su primer instinto siempre fue huir", aseguró.