Thalía revela que la muerte de su papá le provocó un trastorno que padece

Acerca del TOC, Thalía contó que, en general, cuando se encuentra en situaciones que no puede controlar es cuando se presenta el trastorno: "Se me despierta cuando no controlo la situación. Soy como (el empresario) Howard Hughes: veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire".

Ernesto Sodi Pallares con su hija menor, Thalía, en 1977. (Latin Music Queens)

De hecho, en marzo de este año Thalía y a propósito del inicio del confinamiento por la pandemia, ya había hablado acerca de este padecimiento, en redes sociales: "La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes.

"Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sin fin de rituales de limpieza han sido una constante para mí. Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Sólo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. ¡Evita lugares públicos!", compartió Thalía.