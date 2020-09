Miguel de la Madrid usó la fama de una actriz para hacerse publicidad, aseguran

Lucía Méndez hizo esta revelación durante su entrevista en el programa de YouTube En casa de Mara, conducido por Mara Patricia Castañeda, al aclarar una vez más que su hijo Pedro Antonio no es producto de una supuesta relación con el ahora fallecido ex presidente.



“No, no es cierto. Un día me lo encontré en un elevador. Iba con dos (elementos) de su seguridad. Le dije: ‘Oiga, usted me debe una lana’. Y me dijo: ‘¿Por qué?’ y le dije: ‘Porque me está usando, diciendo que yo ando con usted’. Me dice, ‘No yo no soy, es el precio de la fama’. Y le dije: ‘No, no, no, no se haga tonto, usted me está usando a mí y no entiendo por qué, ¿cuál es su problema?’”.

La actriz de telenovelas como El camino secreto contó que la discusión con Miguel de la Madrid no terminó ahí.

Miguel de la Madrid Hurtado (César Toledo / Quién.)

“Salimos del elevador y él me escuchó, se paró a escucharme y le dije: ‘Estoy hasta la madre que estén diciendo que yo ando con usted cuando a usted ni lo conozco y que usted me compró mi Mercedes, me compró mi casa, cuando yo me friego para trabajar’. Me dice: ‘Lucía, son gajes del oficio’, le digo: ‘Son gajes, ni madres. Eso no es cierto señor de la Madrid, alguien de su campaña o de su publicidad está manejando mi nombre’ y me largué”.