Dulce María confirma que no estará en el reencuentro de RBD y cuenta el motivo

La actriz y cantante dijo al programa Un nuevo día que tiene una excusa muy importante y poderosa para no presentarse con sus compañeros: se encuentra en el séptimo mes de embarazo, por lo que sus prioridades en este momento son otras.



“La verdad es que yo, como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad; tengo casi siete meses (de embarazo) y ahorita, por más que quisiera, no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro.

“En este momento no (puede) porque estoy cercana a parir y luego viene el post parto. Para mí no es un momento para poderme entregar a eso, menos en pandemia. Es mucho riesgo”.