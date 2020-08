Dulce María cuenta cómo la ha apoyado Anahí en su embarazo

“Hay algo raro que me ha pasado en esta cuarentena (…), tengo poquitas amigas, por ejemplo, Zori, que está a punto de parir y Sher, que acaba de ser mamá, que de alguna forma han estado ahí, hemos estado en comunicación, cada una en su proceso, pero juntas. Pero me ha pasado que amigas, que yo consideraba cercanas (…), me han decepcionado, mucha gente me ha decepcionado, la verdad me ha dolido mucho”, confesó.

Además, recalcó que el apoyo incondicional de Anahí ha sido fundamental en esta nueva etapa de su vida, pues sus palabras y experiencia como mamá la han guiado en estos primeros meses de embarazo.

“Ani también ha estado ahí. Ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo. Cada cosa y cada detalle se agradece muchísimo, sobre todo, que te deseen cosas buenas y que te digan cosas positivas para tranquilizarte”, compartió.