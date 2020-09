Emily Ratajkowski acusa a fotógrafo de haber abusado de ella durante shooting

Emily explicó que todo ocurrió en casa del fotógrafo durante una sesión que su mánager pactó. La modelo detalló que tomó vino durante las primeras horas de trabajo y llegó un punto en el que Leder se aprovechó de su estado.

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de septiembre (da click en la imagen) Revista digital suscripción

“Comenzó la sesión en ropa interior, pero después me dijo: Probemos desnudos ahora. Me habían hecho fotos desnuda muchísimas veces antes, siempre hombres. Muchos fotógrafos y agentes me habían dicho que mi cuerpo era una de las cosas que me hacía destacar entre mis compañeras. Mi cuerpo era como un superpoder. Me sentía segura estando desnuda, sin miedo y orgullosa. Sin embargo, en el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se desintegró. Comencé a flotar fuera de mí mientras volvía a subir a la cama. Había bebido tanto vino que comencé a ver puntos negros gigantes que se expandían y flotaban frente a mis ojos”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram 🎀 Una publicación compartida por Emily Ratajkowski (@emrata) el 8 de Jul de 2020 a las 7:22 PDT

La modelo dijo que las expresiones que utilizó el fotógrafo tenían la intención de incomodarla y narró explícitamente lo que Leder le comentó sobre su cuerpo.

“Esta foto es muy buena por tus pezones. Tus pezones cambian mucho de duros a blandos, pero me gustan cuando son gigantes', dijo. No dije nada y asentí con la cabeza confundida, pero sintiendo de alguna manera que quería insultarme. Sentí que se me revolvía el estómago”, afirmó.