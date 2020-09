Colate aclara si tiene romance con la ex de Alejandro Sanz

Sin ocultar la estrecha relación que existe entre ambos, el ex de la “Chica Dorada” explicó:

“Raquel es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, en cierta manera hemos tenido algo parecido. Nos vinimos aquí, a Miami, a vivir por amor y abandonamos nuestros trabajos, nuestras carreras, en mi caso, mi empresa, hicimos muchos sacrificios por amor, pero nos conocemos hace más de 20 años y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que vaya más de lo que es la amistad que ya tenemos”.

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de septiembre (da click en la imagen) Revista digital suscripción

Por otra parte, el español se dijo muy emocionado por su incursión como conductor en un programa de espectáculos junto a Verónica Bastos, y ante la inevitable pregunta sobre si hablará de los problemas de la madre de su hijo, Colate reveló:



“Efectivamente, como dices, es la madre de mi hijo y la respeto, pero bueno, si alguna vez sale algo ya veremos lo que ocurre, no es algo que todavía me haya planteado, pero también te digo que ojalá que no ocurra porque espero que no se meta en ningún lío del que haya qué hablar”.