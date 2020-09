Danna Paola explica el verdadero motivo por el que salió de Élite

Danna Paola anunció que su regreso a la actuación no ocurrirá pronto, pues en estos meses (o quizá años) estará completamente dedicada a su faceta musical.



“En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7; en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando”, reveló.

De hecho acaba de lanzar junto con el cantante de origen libanés MIKA la canción Me, myself, que en cuatro días ya tiene 2 millones 345 mil vistas en YouTube.