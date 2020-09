Rihanna sufre accidente en scooter eléctrico; tuvo daños en la cara

“Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es ... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado”, le dijo a Winfrey durante la plática realizada en un episodio de Supersoul Conversations.

Pero las confesiones de Rihanna no se quedaron ahi, pues contó que hace poco se encontró a Chris Brown en Francia, en una fiesta de un amigo en común. Y según ella, como cada vez que se encuentran, siente algo especial.

"Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera ... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo", contó a Oprah.

La pelea se suscitó porque la cantante descubrió que él había tenido una relación con otra mujer antes estar con ella, según relató Chris Brown en el documental 'Chris Brown: welcome to my life' lanzado en el año 2017. "Perdió la confianza en mí y me odió después de aquello. Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien", dijo en la película.