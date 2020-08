Aída Cuevas celebra 45 años de carrera con disco, concierto... y ¡un curso!

¿Cómo surgió la idea de dar clases en la plataforma ?

Me hicieron favor de invitarme y se me hizo una increíble idea; lo había hecho en Estados Unidos, pero no a nivel internet sino presencial. Que [importantes es que] nos den la oportunidad tanto al público como a los artistas que estamos participando para poder llevar nuestros conocimientos. Creo que a todo el mundo nos gusta cantar, aunque sea en el baño; entonces, el que quieran aprender a lo mejor para cuando hagas tertulia en tu casa, dices ‘Ya sé cómo me dijo Aída para hacer el falsete o cómo hay que hacer para perderle miedo al escenario’. Y si estás empezando a formarte como artista, creo que los conocimientos de años no van a estar de más.

El curso de Aída Cuevas consta de 10 bloques. (Cortesía CompasStage.)

El curso que imparte es ‘Interpretación, tradición y raíces’…

Esto quiere decir que voy a hablar un poco de todo. En el género ranchero hay muchos ritmos: huapango, sones. Puedo decirles en qué canciones hay que hacer falsete, cómo hacerlo, cómo perder el miedo en el escenario, cómo tomar el ritmo o hacerte acompañar por un mariachi, cómo manejar las redes sociales, lo que hay que hacer y cómo cuidarse cuando estás en un tour, etc. Todo lo relacionado a la canción ranchera. Está muy completo.

¿Qué es lo que más la entusiasma de dar una cátedra como ésta?

Poder contar a la gente por lo que se tiene que pasar porque no es una carrera fácil. Estamos los artistas como en una vitrinita, toda nuestra vida está expuesta, no nada más a nivel personal, sino también profesional.

Una de las frases que se maneja en el curso es ‘Tenemos zona de confort y desde ahí crecimos’. ¿Le pasó a usted?

Por supuesto y me sigue pasando. Todos los días tienes que atreverte a algo porque si toda la vida estás en tu zona de confort y dices ‘Nada más me sé 40 canciones y son las que voy a interpretar’, ¡qué flojera!, no hay avance. Un día llegó mi hijo Rodrigo, que es mi representante y manager, y me dijo ‘Vamos a hacer un disco con una fusión de tango con mariachi (De corazón a corazón… mariachi tango) y se me hizo una locura. Pero me sacó de mi zona de confort y gracias a eso trajimos un premio para México: el Latin Grammy (en 2010 en la categoría Mejor Álbum de Tango). Hay que atreverse para seguir adelante.

Otra de las frases de su curso es: “Si te critican es que lo estás haciendo bien”. ¿La han criticado en estos 45 años de carrera?

No somos monedita de oro. Siempre estará alguien que quiere poner el pelito en la sopa, pero el chiste es saber salir de eso, no engancharte, no estar en chismes porque ese es el error en el que caen muchos artistas. A mí, por lo general, cuando me hacen una pregunta, si es a nivel artístico, la contesto. Si no, la evado. Paso. El público me conoce respetuosa, honesta y, sobre todo, que he dedicado mi vida a esto.