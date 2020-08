Jim Parsons confiesa por qué decidió dejar ‘The Big Bang Theory’

El actor acaba de tener una charla en el podcast de David Tennant, el intérprete de Sheldon Cooper reveló los motivos por los que tuvo que parar.

“Fue un camino complicado, como se pueden imaginar”, empezó contando. Era verano de 2018 y acababa de terminar el rodaje de la temporada 11 de The Big Bang Theory, se mudó a Nueva York para participar en la obra de teatro The Boys in the Band. Y justo cuando empezaba a promocionar la puesta, uno de sus perros tuvo convulsiones.

“Se le veía tan mal y yo estaba tan agotado que empecé a llorar. Yo estaba de: ‘este perro se va a morir mientras yo estoy fuera por trabajo y me siento fatal’”.

Al día siguiente su mascota se volvió a poner mal, así que Jim y su esposo , Todd Spiewak, decidieron sacrificar a su mascota.

“Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. A los pocos días, estaba en el ensayo de la obra pensando que no sabía cómo podía estar allí. Hice el espectáculo esa noche y, tras acabar, me resbalé y me rompí un pie”.