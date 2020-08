Estos son los valores que Katy Perry quiere enseñar a su hija

La estrella del pop, quien acaba de lanzar un nuevo disco llamado Smile, lleva varias semanas promocionando su esperado trabajo con entrevistas y conexiones en Instagram que, en cuestión de minutos, acababan derivando en conversaciones sobre su futura maternidad, la cual ha brindado a la californiana sentimientos encontrados sobre la ilusión de traer una nueva vida a un mundo que, por otra parte, está plagado de injusticias.

"La justicia es tan importante para mí. Cuando a alguien no se le trata de manera justa... Me hierve la sangre. Me acuerdo de cuando era pequeña y me implicaba en todas las peleas para mediar y tratar de poner paz. Por eso también sé cómo jugar a ser el abogado del diablo: creo que se me hubiera dado muy bien dedicarme al arte del debate", explicó en un extracto de su última charla para Nova's Red Room.