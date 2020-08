Eduardo Verástegui y su polémica foto pro Donald Trump

“¡Wow! Me sorprende y a la vez no. Trump tiene a niños en jaulas y eso no es pro familia! Apoya a los ricos y no a los hispanos! Arremeda a los des capacitados. Ignora a las minorías. Pregúntale a Trump que versículo sabe de la biblia y verás”, escribió otro.

“Vivo en España (Europa) y me molesta mucho que llamen ‘América" únicamente a los EU. Los mexicanos y todo latinoamericano somos América. Por favor, dejemos nosotros mismos de decirles sólo a ellos así. Pareciera que para los Europeos nosotros no tenemos continente. Es molesto”, le dijo alguien más.

Uno de los críticos a Eduardo Verástegui fue el actor Mauricio Martínez , quien, además de burlarse de su compatriota dando a entender que no cumplió su promesa de no tener relaciones íntimas antes de casarse, le hizo ver que América es todo el continente y no Estados Unidos.