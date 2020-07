Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero

La intérprete también reveló cuánto tiempo ha pasado desde que no se ven, pero dejó claro que, debido a circunstancias ajenas a Leo, es que él no ha podido volver a México. “Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso”, contó Grettell con toda tranquilidad.

Sin embargo, el programa de espectáculos Ventaneando dio a conocer esta tarde que el empresario se encuentra en la cárcel, sentenciado a 18 meses de prisión acusado de fraude. “Es porque enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional”, contó la titular de la emisión Pati Chapoy.

“Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza”, agregó Monica Castañeda.