Aislinn Derbez felicita a su amor platónico del pasado con una foto inédita

Además de Jesús Navarro, existen otros amores que han dejado huella en la vida de la primogénita de Eugenio Derbez . En 2007 mantuvo una relación con el cantante Kalimba, esto después de que ella protagonizó el video del sencillo Sólo déjate amar.

Jesús Navarro y Aislinn Derbez (Instagram)

Nunca se supo mucho de este noviazgo y en aquella época el integrante de OV7 aclaró la razón: "¿Sabes qué pasa? En realidad, Aislinn y yo tenemos una relación muy bizarra porque ella vive en Nueva York, entonces técnicamente tenemos una relación a larga distancia que a veces procuramos llevar con mucha libertad, y no me refiero a salir con otras personas y demás, sino que con la libertad de no presionarla y de, 'oye, me tienes que hablar diario'", dijo en ese entonces en entrevista para el programa 'La Oreja'.

En 2009 la joven intérprete inició una relación con el actor Christian Vázquez. El romance con el actor de la cinta 'Mirreyes contra godínez' duró tres años. Después de terminar este noviazgo, Aislinn viajó a la Patagonia, en Argentina, donde celebró el Año Nuevo junto a un hombre desconocido.