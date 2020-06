Con lágrimas, Erika Zaba confiesa que perdió dos bebés antes de tener a Emiliano

"No había querido contarlo porque es algo que se quedó en mi casa, con mi pareja, fue un procedimiento doloroso, de mucha incertidumbre, pero que hoy tenemos un bebé, tenemos a Emiliano de siete meses y por eso hoy quiero hablarles de ese proceso de congelar óvulos", inició Erika.



La cantante señaló que estaba totalmente sorprendida por la información que recibió, pues era la primera vez que escuchaba que los óvulos envejecen.

“Jamás me pasó por aquí la idea de que la edad iba a ser un impedimento. Cuando yo conozco a mi esposo a los 37 y a los 39, vamos por primera vez con el ginecólogo y me dice: ‘Sí, pues a ver, vamos a hacerle los estudios a los dos. Pues ¿qué creen? los dos están perfectos, pero hay un tema’. Resulta que el óvulo empieza a envejecer a partir de los 35 años. No importa tu estado físico haya sido saludable (...) el reloj biológico no se detiene”, contó.

En su video, destacó lo beneficioso que puede ser para las mujeres congelar sus óvulos, pues esto les garantiza más oportunidades de poder tener hijos en el futuro, método que a ella le hubiera gustado conocer para no someterse a un tratamiento hormonal y posteriormente a una inseminación in vitro con la cual tuvo a Emiliano.