¿Por qué los fans de Nicki Minaj están 'acosando' a Kim Kardashian en Twitter?

Sin embargo, las intenciones de la rapera son más inofensivas. Lo único que ella quiere es que el músico rescate el tema 'New Body' que grabaron juntos en 2019.

"Si queréis escuchar 'NB', incendiad los comentarios de Kim todos los días", les ha recomendado a sus fans para conseguir que la estrella se una a su causa

Por aquel entonces, Nicki pensaba que el sencillo aparecería en el noveno disco de estudio de Kanye, que iba a llamarse 'Yandhi' antes de que él decidiera dar un giro radical al proyecto tras varios retrasos en la fecha de lanzamiento y convertirlo en un álbum de gospel titulado 'Jesus Is King'.

Kim se encargó de ejercer de mediadora para que se fraguara la colaboración entre ambos artistas enviándole a Nicki parte de la canción que Kanye había seleccionado para ella, tal y como documentaron las cámaras de 'Keeping Up With the Kardashians'.