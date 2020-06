Carla Morrison cumple el sueño de grabar con Ricky Martin

Así, con la adrenalina hasta arriba se subió a cantar y luego lo llamó para hablar con él en persona sobre esta colaboración. Empezaron a planear y quedaron en hablar de nuevo para continuar con el proceso de creación… Claro que ninguno de los dos contaba con el coronavirus.

Carla Morrison vive en París desde 2018. (Jonathan Portugal)

"Por un tiempo no me marcó y honestamente pensé que se había cancelado por completo. Al mes, me marca y súper lindo Ricky, como de 'soy súper fan, me encanta tu música'. Y yo: 'No, Ricky, todo mal. Yo soy tu fan'. Se siente increíble. Es como un sueño y todavía no me la creo", contó Carla, en exclusiva para Quién, vía telefónica desde París, donde actualmente vive.

Entonces por fin empezó para Carla el proceso de composición, mismo que está inspirado sobre todo en las vivencias del propio Ricky Martin .

"Él me dijo que estaba buscando una balada, me contó cosas por las que estaba pasando y eso lo hizo muy fácil porque Ricky es muy comunicativo, muy humilde y humano. A ratos se me olvidaba que era él.

"Trabajé tres canciones y al final sólo le mandé dos porque sentía que eran como lo que más se acercaban a lo que podría gustarle. Le encantaron las dos pero eligió 'Recuerdo'".

Para Morrison, aunque cada quien grabó donde lo agarró la pandemia (ella en su departamento en París, donde estudia jazz, y a Ricky en su casa de Los Ángeles, el ingeniero de audio en Nueva York y parte del equipo del cantante en Miami), el resultado es estupendo.

"Nos comunicábamos por WhatsApp, por Zoom, mensajitos... Fue increíble porque todos nos pudimos comunicar y al final quedó. Sí se siente un poco raro porque no estás en vivo pero a la vez te das cuenta que se pueden lograr muchísimas cosas, hay maneras de seguir trabajando y seguir gente nueva", expresó Carla.