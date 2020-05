Laura Flores revela que se fue de México por amenazas de "Los Zetas"

Hace un par de años, la actriz había confesado al periódico Reforma lo difícil que fue tomar la decisión de salir del país. “Se me cerró el mundo de alguna manera. Emocionalmente dije: ‘Qué horror dejar México’. Me sentía mal. La verdad es que ahora me siento muy bien, porque el destino me sonrío”.

Y sí. En un principio llegó a vivir a San Antonio, pero también se tuvo que mudar de ahí para continuar con su carrera artística. Fue así como llegó a Miami, donde radica desde hace años y donde ha podido seguir haciendo televisión. A la par, también en ese puerto pudo poner su clínica veterinaria , que marchaba sobre ruedas antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus.