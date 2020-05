El hilo de la impresionante pérdida de peso de Adele

En esos años sus looks eran discretos, poco acordes a su edad: ¡era una teenager aún!

Era muy común verla con ropa oscura y holgada, las capas se convirtieron en un aliado para cubrir su cuerpo.

Así lucía Adele en 2008. (Shutterstock)

Siempre fue una mujer discreta, alejada de los medios, del spotlight y nunca habló abiertamente de que su cuerpo le provocara inseguridades. Alguna vez declaró que bajar de peso nunca había sido una prioridad para ella: "Cuando firmaba un contrato, la gente de la industria sabía que si alguien alguna vez se atrevía a decirme que perdiera peso no aceptaría que trabajaran conmigo”, dijo a People. "No puedo ser un producto; nadie puede hacerme eso. Tengo poder sobre todo lo que hago", añadió a Daily Mail en 2009.

Fotos de 2018 de Adele. (Shutterstock)

En 2012, el fallecido Karl Lagerfeld la llamó "un poco demasiado gorda" y la desafiante cantante respondió en ese momento que estaba "muy orgullosa" de su apariencia, y agregó: "El peso no tiene nada que ver con mi carrera".

Aunque ella aseguró que no le afectaba, con la fama, Adele inició un proceso de pérdida de peso. A partir de 2010 fuimos testigos de cómo su cara redonda y sus mejillas rosas iban afilándose y su cuerpo se iba estilizando. ¿De verdad no escondía inseguridades debajo de esas capas de ropa? No estamos tan seguros de ello.

El color negro es el predominante en el clóset de Adele. (Shutterstock)

Tras varias rupturas amorosas traumáticas, en 2011, la cantante conoció a Simon Konecki, un filántropo y broker que le llevaba 14 años. Pese a la diferencia de edades, el amor se consolidó rápidamente y en 2012 se convirtieron en papás de Ángelo.

Adele se convirtió en mamá en 2012 y ella se veía contenta con su imagen. (The Grosby Group.)

De hecho, el empresario fue la inspiración de Adele para su tercer álbum de estudio, "25". En ese momento dijo que nunca volvería a escribir un disco con canciones sobre rupturas, en referencia a "21", el disco que dedicó a su anterior pareja.

Los primeros años como mamá, Adele experimentó los cambios de peso normales en cualquier mujer, pero reapareció con un cuerpo más delgado en comparación con el que tenía en el inicio de su carrera.

En octubre de 2011 Adele seguía apostando por las capas; en febrero de 2012 ya tenía un mes de embarazo y reapareció en 2013 con vestidos más entallados.

Durante los siguientes años, Adele se mantuvo alejada de las cámaras y volvió en 2015 con su disco “25”, para entonces ya tenía un estilo de vestir muy diferente a la del inició de su carrera y se le veía más segura de sí misma. La maternidad le había sentado bien.

Dejó atrás la ropa súper holgada. Era más frecuente que los paparazzi la captaran metida de lleno en su papel de mamá.