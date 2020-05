Minnie West: creando sus propias oportunidades

Minnie West (Cortesía Alex Córdova)

¿Con qué proyectos estrenarás West Films?

No puedo contarles mucho, van a ser tres películas: dos de comedia y una de drama. El estreno de la primera está pensado para mitades del 2021.

¿Planeas seguir los pasos de tu papá?

No, a mí no me llama tanto ser mánager de artistas, pero con mi papá trabajo bastante; la música de mis películas la tengo a través de sus contactos, y a veces nos asociamos para colaboraciones. Además, también mi mamá me ayuda con cosas de mercadotecnia y de arte. Los dos están bastante presentes dentro de mis creaciones.

Platícanos sobre tu infancia con tus papás, ¿cómo fue crecer con dos ejemplos de éxito?

Fue increíble porque me tocó lo mejor de ambos mundos. Siempre me inculcaron la importancia de aprender más cosas en la vida que sólo lo académico: idiomas, instrumentos y deportes. Me acuerdo que después del colegio empezaban las actividades fuertes; aprendí de todo.

Amparin Serrano, Camila, David y Minnie West (Instagram/ Cortesía Minnie)

¿Crees que a través del impulso de tus padres lograste encontrar tu pasión?

No necesariamente; creo que nací con esto, pero claro que ellos me apoyaron siempre. Desde que me acuerdo, me encantaba disfrazarme y hacerles shows. Aunque creo que también gran parte de mi impulso fue que el sueño frustrado de mi mamá siempre fue actuar; me llevó a ver todas las obras de teatro y me fascinaba.