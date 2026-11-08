El arte mexicano está de luto. Arnaldo Coen, pintor, escultor y uno de los representantes más destacados de la Generación de la Ruptura, murió este domingo 8 de noviembre de 2026, a los 86 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la galerista Lourdes Sosa, a través de un mensaje en redes sociales. Con más de seis décadas de trayectoria, el artista construyó un universo creativo que transitó entre la pintura, la escultura y la experimentación conceptual. Su partida representa la despedida de una figura esencial para entender la transformación del arte contemporáneo en México.
Arnaldo Coen: el artista que convirtió lo invisible en arte
¿Quién fue Arnaldo Coen?
Nacido en la Ciudad de México el 10 de junio de 1940, Arnaldo Coen fue un artista multidisciplinario cuya obra desafió constantemente las fronteras entre las artes visuales.
Formó parte de la llamada Generación de la Ruptura, movimiento que cuestionó el predominio de la Escuela Mexicana de Pintura y abrió nuevas posibilidades para la creación artística en el país.
Su trabajo abarcó pintura, escultura, dibujo, muralismo, escenografía y experimentación conceptual. A lo largo de su carrera exploró temas como el tiempo, el espacio, la geometría y el cuerpo humano.
En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y, en 2022, la Medalla de Oro de Bellas Artes en Artes Visuales, reconocimientos que consolidaron su lugar en la historia cultural del país.
Lourdes Sosa despide a Arnaldo Coen
La galerista Lourdes Sosa, esposa del artista, confirmó su fallecimiento con un mensaje en redes sociales en el que recordó su personalidad y su particular manera de entender la existencia.
“Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y que exploró en cada una de sus obras”, escribió.
En su despedida también destacó su creatividad, sentido del humor, inteligencia y curiosidad infinita. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento.
Arnaldo Coen y su fascinación por lo invisible
En mayo de 2023 tuvimos la oportunidad de recorrer junto a Arnaldo Coen la exposición Reflejo de lo invisible, una retrospectiva dedicada a su trayectoria en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.
La muestra reunía más de 300 piezas que permitían descubrir las distintas etapas de su producción artística, desde sus primeras exploraciones hasta sus trabajos más experimentales.
Durante aquel encuentro, Coen explicó el sentido del título de la exposición con una reflexión que sintetizaba buena parte de sus inquietudes creativas:
“Todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquella visible no es sino el reflejo de lo invisible”.
Más que una retrospectiva convencional, aquella visita permitió acercarse a un creador que seguía observando su propia obra con curiosidad y sentido del humor. Frente a sus piezas, compartía anécdotas, recordaba procesos y encontraba nuevas maneras de interpretar aquello que había creado décadas atrás.
El legado de Arnaldo Coen en el arte mexicano
La importancia de Arnaldo Coen no se limita a su pertenencia a la Generación de la Ruptura. Su trayectoria fue también una búsqueda constante de nuevas formas de expresión y de diálogo entre disciplinas.
A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Alejandro Jodorowsky, Mario Lavista y Juan José Gurrola. También participó en proyectos experimentales que exploraban la relación entre el arte, el cuerpo y el espacio.
Uno de los episodios más singulares de su trayectoria ocurrió en 1973, cuando intervino la vela de la embarcación Acali, la balsa en la que el antropólogo Santiago Genovés realizó una expedición por el océano Atlántico para estudiar el comportamiento humano.
En enero de 2026 presentó Memoria / Cuerpo / Metamorfosis, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, demostrando que su inquietud creativa permanecía vigente.
Con su muerte se despide uno de los artistas que contribuyeron a transformar el panorama de las artes visuales en México. Sin embargo, su obra permanece como testimonio de una vida dedicada a experimentar, cuestionar y encontrar nuevas maneras de mirar el mundo.