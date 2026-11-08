Arnaldo Coen: el artista que convirtió lo invisible en arte

¿Quién fue Arnaldo Coen?

Nacido en la Ciudad de México el 10 de junio de 1940, Arnaldo Coen fue un artista multidisciplinario cuya obra desafió constantemente las fronteras entre las artes visuales.

Formó parte de la llamada Generación de la Ruptura, movimiento que cuestionó el predominio de la Escuela Mexicana de Pintura y abrió nuevas posibilidades para la creación artística en el país.



Arnaldo Coen (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Su trabajo abarcó pintura, escultura, dibujo, muralismo, escenografía y experimentación conceptual. A lo largo de su carrera exploró temas como el tiempo, el espacio, la geometría y el cuerpo humano.

En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y, en 2022, la Medalla de Oro de Bellas Artes en Artes Visuales, reconocimientos que consolidaron su lugar en la historia cultural del país.