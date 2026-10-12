Graciela Iturbide: la fotógrafa mexicana que hace historia en el Leica Hall of Fame

¿Qué es el Leica Hall of Fame y por qué es importante este reconocimiento?

Fundada en Alemania, Leica Camera es una de las marcas históricas de la fotografía. Su nombre está ligado a la evolución de la cámara de 35 milímetros y a la consolidación de una cultura visual que ha acompañado a fotógrafos documentales, fotoperiodistas y artistas durante más de un siglo.

El Leica Hall of Fame Award distingue a fotógrafos cuya obra ha dejado una huella significativa en la historia de la imagen. No se trata únicamente de reconocer fotografías individuales, sino de celebrar una trayectoria y una manera de entender la fotografía.

Con su incorporación en 2026, Graciela Iturbide se convierte en la decimoquinta integrante de este reconocimiento. La distinción llega después de una carrera internacional que incluye exposiciones en museos y galerías de distintas partes del mundo, así como importantes premios dedicados a la fotografía.

En el caso de Iturbide, el homenaje también pone en primer plano una relación estrecha entre autora y herramienta: durante buena parte de su trayectoria ha trabajado con cámaras Leica analógicas de 35 milímetros, con las que ha construido algunas de las imágenes más reconocibles de la fotografía mexicana.

Retrato de Graciela Iturbide. (Marco Delogu / Cortesía. )





Graciela Iturbide: una fotógrafa que encontró lo extraordinario en lo cotidiano

Nacida en Ciudad de México en 1942, Graciela Iturbide llegó a la fotografía a través de una primera aproximación al cine. En 1969 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde comenzó a desarrollar su interés por las imágenes y la narración visual.

Su formación estuvo marcada por el encuentro con Manuel Álvarez Bravo, una de las figuras esenciales de la fotografía mexicana, con quien trabajó como asistente. Aquella experiencia resultó determinante para desarrollar una mirada propia, interesada no solo en registrar lo que tenía delante, sino en descubrir las capas culturales, simbólicas y poéticas que habitan en una escena.

A lo largo de su carrera, Iturbide ha fotografiado comunidades indígenas, rituales, animales, paisajes y personajes que revelan distintas maneras de habitar el mundo. Su obra evita las respuestas sencillas. En sus fotografías en blanco y negro, un pájaro puede convertirse en una presencia casi mítica; una mujer puede condensar la historia de una comunidad, y un paisaje desértico puede adquirir una dimensión espiritual.

Esa capacidad para encontrar imágenes cargadas de significado sin renunciar a la observación documental es una de las características que distinguen su trabajo.

La relevancia internacional de su trayectoria quedó reconocida también con el Premio Hasselblad de 2008 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2025.

