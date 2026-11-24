El pasado 4 de noviembre, Pau Madrazo reunió a familiares y amigos en El Contenedor, el espacio de la chef Ana Martorell, para celebrar Friendsgiving de la mano de Despacio Mezcal. Una noche en la que la buena mesa, los cocteles y las conversaciones se convirtieron en el pretexto perfecto para hacer una pausa y celebrar a las personas que forman parte de nuestras vidas.
El Friendsgiving de Pau Madrazo
El Friendsgiving de Pau Madrazo y Despacio Mezcal
Para la ocasión, Ana Martorell diseñó un menú servido al centro, estilo family style, que llevó la tradición estadounidense de Thanksgiving a un terreno muy mexicano.
El platillo estrella fue un pavo al pastor acompañado de tortillas hechas a mano, mermelada de piña, puré de papa al cilantro y gravy de tortilla, una propuesta que reinterpretó los sabores clásicos de la temporada con ingredientes locales.
La experiencia se complementó con una selección de cocteles preparados por Pepe Guti con Despacio Mezcal, que acompañaron los brindis de la noche. Más allá de la celebración, la velada fue una invitación a disfrutar, agradecer y recordar que, muchas veces, lo mejor de cualquier celebración está en las personas con quienes nos sentamos a la mesa.
Entre los invitados de Pau, estaban su hermano Oscar Madrazo y su mamá Gabriela Hassey, así como Esteban Benítez, Blanca Becerril, Rodrigo Zedillo, Grelis Arrechi, Rosenda Ruiz, Alberto Cinta, Alice Moreno, Mich Ávila, Fernando Suárez, Karla Sarti, Elías Rudoy, Linda Cherem y Manolo Atala.