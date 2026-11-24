El Friendsgiving de Pau Madrazo y Despacio Mezcal

Para la ocasión, Ana Martorell diseñó un menú servido al centro, estilo family style, que llevó la tradición estadounidense de Thanksgiving a un terreno muy mexicano.



Friendsgiving con Despacio Mezcal (Cortesía )

El platillo estrella fue un pavo al pastor acompañado de tortillas hechas a mano, mermelada de piña, puré de papa al cilantro y gravy de tortilla, una propuesta que reinterpretó los sabores clásicos de la temporada con ingredientes locales.