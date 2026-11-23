La celebración llevó a sus invitados por los momentos y procesos que dan identidad a cada una de sus expresiones: desde el origen —dedicado a la historia de Casa Herradura y su leyenda—, pasando por los hornos tradicionales de mampostería, hasta la fermentación 100% natural donde la experiencia permitía la creación de esencias propias. Además de un homenaje al añejamiento en el que el artista Román de Castro intervino barricas y algunas otras piezas con miradas al encuentro entre la tradición y la expresión artística.

Pero la experiencia no terminó ahí, pues Diego Armando Morales, embajador de Tequila Herradura en México y cofundador de Less is More, sorprendió a los asistentes con una cata especial de la edición anual limitada de la Colección de la Casa, además de una propuesta de coctelería con expresiones únicas que fueron las protagonistas de la noche.

Y como broche de oro, el evento cerró con una propuesta musical que reunió a Budaya y Paurro, dos talentos mexicanos con presencia en la escena musical internacional. Sus presentaciones aportaron una dimensión contemporánea al encuentro, conectando música, cultura y creatividad en una velada que celebró la dedicación desde distintas expresiones artísticas.