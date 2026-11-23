Hay historias que comienzan por casualidad, pero se construyen con dedicación. La de Tequila Herradura comenzó hace más de 155 años y desde entonces ha sido marcada por una forma particular de entender el tiempo, el oficio y el proceso detrás del tequila. Hoy, se expresa con “Nada a la Suerte, todo a la dedicación”, una campaña que muestra cómo la excelencia no ocurre por accidente.
Esta dedicación cobró vida en la Ciudad de México durante una experiencia inmersiva que celebró su filosofía y presentó su nueva campaña el pasado 12 de noviembre. Con personalidades como Bárbara López, Santiago Achaga, Valeria Sendel y Natalia Solián, la marca recreó su universo explorando la herencia, el oficio y la dedicación con la que se distingue.