María Elena Torruco nos platica de su colaboración con The St. Regis Mexico City

La colaboración perfecta entre The St. Regis Mexico City y María Elena Torruco

Para que entremos un poco en contexto, es importante entender el background de ambas partes. Primero, la John Jacob Astor Suite es uno de los espacios más especiales de todo el hotel, creada en honor a John Jacob Astor IV, empresario creador de la experiencia de la marca St. Regis (fun fact: estuvo a bordo del Titanic). Esta suite, que también está en los hoteles de Riviera Maya, Toronto y Kuala Lumpur, acaba de ser completamente renovada para los que vengan a visitar la capital mexicana, así que había que inaugurarla de la mejor manera posible. “Para nosotros era fundamental evolucionar el espacio sin perder la esencia, el legado y la elegancia atemporal que distinguen a St. Regis. La renovación parte de una visión más contemporánea del lujo: espacios más sofisticados y residenciales, mayor sensación de privacidad y confort, y una atención especial a cada detalle de la experiencia, cuenta Rodrigo Rizzi, general manager del hotel.

La renovada John Jacob Astor Suite de The St. Regis Mexico City. (Edgardo Contreras)

María Elena, por otro lado, es la autora del exitoso libro Bienvenidos a mi mesa, donde aplica su conocimiento y pasión por la hospitalidad en una guía sobre cómo recibir de la mejor manera a través de recetas, protocolos y más.

“Cuando conocimos el proyecto de María Elena, encontramos una conexión muy natural con nuestra propia filosofía de hospitalidad. Su manera de entender la mesa como un espacio para recibir, celebrar, compartir y crear momentos especiales resonó mucho con nosotros y con la esencia de St. Regis", agrega Rodrigo.

La colaboración resultó en una mesa montada dentro de la suite, curada por la misma María Elena, para recibir a los invitados de la inauguración en un ambiente cálido y relajado.

La mesa que María Elena Torruco puso para la inauguración de la John Jacob Astor Suite. (Selene Alaide)

“Creo que la conexión entre el St. Regis y mi trabajo es algo muy sencillo la hospitalidad no se trata solamente de abrir una puerta, sino de cómo hacemos sentir a alguien cuando la cruza. Si hay algo que nos caracteriza a los mexicanos es nuestra manera de recibir, la calidez de nuestra gente, nuestra vocación de servicio y esa capacidad tan nuestra de hacer sentir al otro como en casa. Cuando esa hospitalidad mexicana se une a la excelencia y a los estándares de servicio de St. Regis, sucede algo muy especial. Y creo que justamente ahí Bienvenidos a mi mesa y St. Regis encuentran un punto de encuentro muy bonito,” cuenta la esposa de Carlos Slim Domit.