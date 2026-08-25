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María Elena Torruco nos platica de su colaboración con The St. Regis Mexico City

Rodrigo Rizzi, General Manager de The St. Regis Mexico City y María Elena Torruco nos cuentan todo de esta increíble colaboración.
mar 25 agosto 2026 01:38 PM
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María Elena Torruco y Rodrigo Rizzi en la inauguración del John Jacob Astor Suite del The St. Regis Mexico City (Selene Alaide)

Hay algo que nunca puede faltar en los mejores espacios: una mesa bien puesta. Cuando The St. Regis Mexico City estaba planeando la remodelación de su icónica John Jacob Astor Suite, sabían que no podían tener una mesa cualquiera, así que buscaron a la única persona que podía llevar a cabo la tarea a la perfección, María Elena Torruco, autora de Bienvenidos a mi mesa.

Platicamos con Rodrigo Rizzi y María Elena sobre esta colaboración, y aquí te contamos todo lo que debes de saber.

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La colaboración perfecta entre The St. Regis Mexico City y María Elena Torruco

Para que entremos un poco en contexto, es importante entender el background de ambas partes. Primero, la John Jacob Astor Suite es uno de los espacios más especiales de todo el hotel, creada en honor a John Jacob Astor IV, empresario creador de la experiencia de la marca St. Regis (fun fact: estuvo a bordo del Titanic). Esta suite, que también está en los hoteles de Riviera Maya, Toronto y Kuala Lumpur, acaba de ser completamente renovada para los que vengan a visitar la capital mexicana, así que había que inaugurarla de la mejor manera posible. “Para nosotros era fundamental evolucionar el espacio sin perder la esencia, el legado y la elegancia atemporal que distinguen a St. Regis. La renovación parte de una visión más contemporánea del lujo: espacios más sofisticados y residenciales, mayor sensación de privacidad y confort, y una atención especial a cada detalle de la experiencia, cuenta Rodrigo Rizzi, general manager del hotel.

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La renovada John Jacob Astor Suite de The St. Regis Mexico City. (Edgardo Contreras)

María Elena, por otro lado, es la autora del exitoso libro Bienvenidos a mi mesa, donde aplica su conocimiento y pasión por la hospitalidad en una guía sobre cómo recibir de la mejor manera a través de recetas, protocolos y más.

“Cuando conocimos el proyecto de María Elena, encontramos una conexión muy natural con nuestra propia filosofía de hospitalidad. Su manera de entender la mesa como un espacio para recibir, celebrar, compartir y crear momentos especiales resonó mucho con nosotros y con la esencia de St. Regis", agrega Rodrigo.

La colaboración resultó en una mesa montada dentro de la suite, curada por la misma María Elena, para recibir a los invitados de la inauguración en un ambiente cálido y relajado.

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La mesa que María Elena Torruco puso para la inauguración de la John Jacob Astor Suite. (Selene Alaide)

“Creo que la conexión entre el St. Regis y mi trabajo es algo muy sencillo la hospitalidad no se trata solamente de abrir una puerta, sino de cómo hacemos sentir a alguien cuando la cruza. Si hay algo que nos caracteriza a los mexicanos es nuestra manera de recibir, la calidez de nuestra gente, nuestra vocación de servicio y esa capacidad tan nuestra de hacer sentir al otro como en casa. Cuando esa hospitalidad mexicana se une a la excelencia y a los estándares de servicio de St. Regis, sucede algo muy especial. Y creo que justamente ahí Bienvenidos a mi mesa y St. Regis encuentran un punto de encuentro muy bonito,” cuenta la esposa de Carlos Slim Domit.

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Tanto la mesa y como la inauguración fueron todo un éxito, y es que todo fue pensado hasta el último detalle “Antes de pensar en cómo se vería la mesa, pensé en cómo quería que se sintiera: especial y elegante, por supuesto, pero también cálida y cercana. Para mí, recibir tiene mucho que ver con lograr que alguien sienta suyo, aunque sea por un momento, el lugar en el que está. Quería que la mesa invitara a sentarse, a conversar, a disfrutar el momento y, ojalá, a conservar el recuerdo de haberlo compartido ahí,” reflexiona.

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El libro de Bienvenidos a mi mesa de María Elena Torruco estará disponible en todas las suites del hotel. (Edgardo Contreras)

Pero esta colaboración no se queda ahí. El evento de inauguración también sirvió para anunciar que Bienvenidos a mi mesa ahora estará en todas las suites del hotel. “Tener el libro es una manera de acercar a nuestros huéspedes a una expresión muy personal de la hospitalidad y de la cultura mexicana contemporánea. Nuestro país está viviendo un momento muy interesante en términos de diseño, gastronomía, arte y hospitalidad, y queremos que el hotel sea parte de esa conversación,” dice Rodrigo.

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María Elena Torruco (Selene Alaide)

Para María Elena, esto también significa algo muy especial. “Siempre que llego a un hotel me gusta fijarme en los libros que han elegido para sus habitaciones, porque de alguna manera también cuentan algo del lugar y de su cultura. Por eso me emociona muchísimo pensar que Bienvenidos a mi mesa pueda ser ese encuentro para huéspedes que vienen de distintas partes del mundo. Una parte muy importante del trabajo del libro ha sido enaltecer y difundir nuestras costumbres y tradiciones, y también dar a conocer las aportaciones que México ha hecho al mundo en materia de protocolo y del arte de recibir. Pero, sobre todo, me gustaría que a través de sus páginas se llevaran algo de nuestra manera tan única de crear momentos memorables alrededor de la mesa, de reunir a la familia, fortalecer nuestros vínculos y celebrar el placer de compartir,” concluye María Elena.

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