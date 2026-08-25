Casa FIAT: La experiencia inmersiva que te lleva al verano italiano en la CDMX

El verano es sinónimo de relajación, colores vibrantes y momentos para compartir con amigos. Por eso, la marca celebró sus 127 años de historia trayendo toda la frescura y color de Italia con Casa FIAT, una experiencia inmersiva diseñada para transportarte al Ferragosto y al más puro estilo de vida mediterráneo sin salir de la Ciudad de México.

Inspirada en la vibra de Positano y la calidez del verano italiano, esta activación es un recorrido lleno de color donde podrás tomarte fotos espectaculares, deleitar tu paladar y descubrir la esencia más divertida de la marca. Sobre esto, Rosangel Peña, Brand Keeper de FIAT, nos cuenta: "Lo que queremos transmitir es la esencia del Ferragosto, el verano italiano sin salir de Ciudad de México... FIAT es una marca que se disfruta llena de color, de amistad y de buenas vibras".

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(Gustavo Rodríguez / Expansión Studios)

Al adentrarte en la casa vas a encontrar una amplia variedad de rincones en verdad instagrameables, que van desde una divertida alberca de pelotas hasta un photo spot con el icónico FIAT 500 de Barbie, picnics con columpios, talleres para personalizar tote bags y una galería dedicada al heritage de la marca. Además, a lo largo de la arquitectura del lugar se aprecian hermosos detalles en talavera mexicana que envuelven el ambiente en una atmósfera especial; un mix perfecto entre la herencia italiana y la cultura de nuestro país que nos encanta a todos. El toque gourmet no se queda atrás, pues podrás deleitarte con un auténtico gelato de Amorino y la frescura de San Pellegrino.

Aquí la idea es que el viaje se convierta en la excusa ideal para pasarla bien, viviendo el presente y disfrutando con tus seres queridos. Además de conocer de cerca modelos emblemáticos como el esperado Fiat Topolino y descubrir guiños al nuevo Grande Panda.

Como nos compartió Mariana Silveira Lavigne, directora de FIAT en México: "Casa FIAT fue planeada y hecha con muchísimo cariño para transmitir estas vibes de Italia, que es el ADN de nuestra marca, mostrando lo que viene con modelos como el Fiat 500 eléctrico y el Grande Panda".

(Gustavo Rodríguez / Expansión Studios)

Con esta propuesta, FIAT demuestra que sabe cómo conectar con nosotros creando momentos reales, tangibles y llenos de estilo. Ya sea que vayas con tus amigos a disfrutar de un gelato, a tomarte fotos increíbles o simplemente a pasar una tarde relajada, Casa FIAT es el plan imperdible de la temporada.

Ubicada en The Mansion (Carlos Dickens No. 18, Polanco), estará abierta totalmente gratis del 13 de agosto al 13 de septiembre en un horario de 11:00 a 18:00 horas. Solo necesitas registrarte en su página oficial y lanzarte a vivirlo.

