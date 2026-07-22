El post mortem del Mundial con Ana Barreda

¿Cómo llegaste a FIFA y a conseguir este puesto?

Desde que era niña soñaba con vivir un Mundial. El futbol siempre ha sido mi pasión y este año cumplo 13 años trabajando en esta industria. Después de muchos años en el Club América, sentía que el siguiente paso de mi carrera era llegar a FIFA. Y si había un Mundial con el que soñaba, era justamente el que se iba a jugar en México.

Recuerdo perfecto el día en que me tocó organizar, junto con FIFA, el evento donde se anunció que México sería sede del Mundial 2026. Mientras veía todo pasar pensé: “Yo tengo que estar en ese Mundial".

Cuando salió la vacante la encontré en LinkedIn, apliqué, me preparé muchísimo y, después de varias entrevistas, me quedé.

Hoy, cuando volteo atrás, me emociona pensar que pasé de soñar con un Mundial… a ayudar a organizar uno en México. Es un privilegio que voy a agradecer toda la vida.

Ana durante sus días como head of PR en Club América. (@ana_barreda)

Ahora que ya pasó todo, ¿cuál fue el momento en el que dijiste: “Ok, esto sí es un Mundial”?

Sin duda, en el partido inaugural el 11 de junio del 2026. Hasta hoy se me pone la piel chinita de recordarlo.

Salí de la oficina del estadio a la explanada y empecé a ver familias enteras vestidas de México, niños con la cara pintada, sombreros, banderas por todos lados y miles de personas cantando y gritando “¡México!”. En ese momento sentí una emoción que no puedo describir y pensé: “Wow… esto sí es un Mundial".

Y después vino el Himno Nacional. Tuve la fortuna de vivir los cinco partidos de México desde la cancha y escuchar el himno, viendo a todo un estadio unido, es uno de esos momentos que voy a guardar para siempre en mi corazón. Todavía hoy se me salen las lágrimas al recordarlo.