Granito de Azúcar: la historia de Sharon que convirtió un hobby de adolescente en el negocio de dulces más famoso

La historia de Sharon Sutton empezó hace seis años con un molde de chocolate, una pala, un termómetro y una bolsa de chocolate que compró cuando todavía usaba uniforme de prepa.
Hoy, esa curiosidad adolescente se llama Granito de Azúcar y es sinónimo de las mesas de dulces, chocolatería fina y snacks más espectaculares que se montan en bodas, eventos y fiestas en México.
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Todo empezó en un curso donde ella era la más chica (y por mucho)
Sharon tenía apenas 15 años cuando se metió a un curso intensivo de chocolatería, de tres días completos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los demás alumnos eran chefs con carrera hecha, ella todavía iba en la prepa. Cuando le preguntaron a qué se dedicaba, la respuesta fue "a nada, vengo a aprender". Salió del curso convencida de que ya lo sabía todo. La realidad es que en su primer intento en casa, el chocolate se quedó pegado en los moldes y no logró sacar ni una sola pieza.
Pasaron seis meses hasta que decidió intentarlo de nuevo, esta vez con algo más sencillo. El chocolate se volvió un hobby doméstico, sin ninguna intención de convertirse en negocio, hasta que su hermana embarazada le pidió unos chocolates para regalar en el hospital. Fue el primer encargo real, aunque ni ella lo veía así todavía.
La boda que lo cambió todo (y que casi no sucede)
El verdadero parteaguas llegó en plena pandemia, cuando uno de sus hermanos se casó y, a un mes del evento, nadie tenía quién montara la mesa de chocolatería y enchilados para 230 invitados. Sharon terminó aceptando el reto sin tener ni cocina, ni equipo, ni experiencia armando algo de esa escala. Rentó una cocina en Polanco, contrató a colegas que apenas conocía de aquel curso de tres días y, en cuatro días, sacó adelante dos mil piezas de chocolate y todo el producto a granel. Ella misma dibujó a mano el plano de cómo debía verse la mesa y se lo entregó a la wedding planner. El resultado fue tan bueno que juró que jamás se dedicaría a esto profesionalmente.
La vida tenía otros planes. Los siguientes meses, la gente no dejó de buscarla para pedirle cajas de chocolates. Y fue una tía, la noche anterior a esa misma boda, quien decidió imprimir unas tarjetitas con un nombre que Sharon soltó casi en broma "Granito de Azúcar". Así, sin quererlo del todo, nació la marca.
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De la sala de la casa de sus papás a una cocina propia
Lo que siguió fue una transformación silenciosa pero constante. Sharon instaló literalmente una cocina de chocolatero en una parte de la sala de sus papás con moldes, palas, microondas, todo nuevo. Con apenas 20 años ya coordinaba a un equipo que llegaba a trabajar a esa casa convertida en obrador. Su papá, quien al principio solo respetó su decisión de tomarse un descanso, fue quien más tarde empujó para que profesionalizara el proyecto, le prestó el capital para comprar lo básico y la impulsó a buscar un espacio propio.
Cuando la demanda desbordó la casa familiar, llegó el momento de construir una cocina de verdad en Tlacamachalco, con instalaciones, medidas y equipo pensados para producción real. De ahí en adelante, Sharon dejó de estar metida en la elaboración diaria y se movió a la parte que más le apasiona que es la formulación de recetas, apoyada en su carrera de ingeniería en alimentos y en los estudios de chocolatería que hizo en Europa antes de cumplir 18 años.
Calidad, innovación y cero límites en el menú
Lo que realmente distingue a Granito de Azúcar en un mercado cada vez más saturado de competencia, es la calidad de los ingredientes. Todo el chocolate que usan es belga, y buena parte de los insumos, como el pistache, son importados, sin importar que eso encarezca el producto. La otra gran diferencia es la capacidad de innovar sin depender de recetas genéricas, si un cliente pide un chocolate de trufa negra o una barra con alcohol, ahí mismo lo desarrollan. Así nacieron piezas que hoy son parte fija del catálogo, como el chocolate de Bailey's, además de versiones con mojito y tequila. También se han atrevido a salirse de su zona de confort con propuestas como un carrito de quesos, algo que en un principio Sharon dudó en aceptar y que terminó siendo todo un éxito.
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Su propia boda, el evento más grande (y más nervioso) de su carrera
Si hay un proyecto que resume el nivel al que ha llegado Granito de Azúcar, es la boda de la propia Sharon: una estructura enorme para 500 invitados, con estaciones móviles, una máquina de helados y hasta un rincón para que los asistentes se llevaran dulces a casa. La dificultad no fue el diseño, que ya tenía perfectamente planeado junto con su wedding planner, sino algo más humano, aprender a soltar el control y dejar que su equipo trabajara mientras ella, por primera vez, era la novia y no la organizadora.
El futuro: crecer, pero sin perder el control
Del año pasado a este, los eventos de Granito de Azúcar prácticamente se triplicaron, un crecimiento que a la propia Sharon todavía le sorprende. Aun así, su prioridad no es aceptar todo lo que le piden, sino cuidar que cada evento salga impecable, incluso si eso significa decir que no a ciertas fechas. Su filosofía de negocio también incluye algo poco común en un sector competido, ninguna rivalidad con otras marcas del medio, porque, como ella misma dice, "el sol sale para todos".
El consejo que le daría a la Sharon de 16 años
Cuando le preguntamos qué le diría a la adolescente que se aventó a montar su primera mesa sin saber si lo lograría, la respuesta fue clara "que confiara en que era capaz", nos confiesa. Sharon insiste en que nada de esto fue suerte ni un golpe de fortuna repentino, sino el resultado de años de estudio, de pruebas fallidas y de recetas que tuvo que reformular una y otra vez hasta que quedaran perfectas. Su mensaje para cualquiera que esté empezando algo joven es "la edad nunca debería ser un límite para hacer las cosas en grande".