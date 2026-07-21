Granito de Azúcar: la historia de Sharon que convirtió un hobby de adolescente en el negocio de dulces más famoso

Todo empezó en un curso donde ella era la más chica (y por mucho)

Sharon tenía apenas 15 años cuando se metió a un curso intensivo de chocolatería, de tres días completos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los demás alumnos eran chefs con carrera hecha, ella todavía iba en la prepa. Cuando le preguntaron a qué se dedicaba, la respuesta fue "a nada, vengo a aprender". Salió del curso convencida de que ya lo sabía todo. La realidad es que en su primer intento en casa, el chocolate se quedó pegado en los moldes y no logró sacar ni una sola pieza.

Pasaron seis meses hasta que decidió intentarlo de nuevo, esta vez con algo más sencillo. El chocolate se volvió un hobby doméstico, sin ninguna intención de convertirse en negocio, hasta que su hermana embarazada le pidió unos chocolates para regalar en el hospital. Fue el primer encargo real, aunque ni ella lo veía así todavía.

Sharon tenía apenas 15 años cuando se metió a un curso intensivo de chocolatería, de esos de tres días completos, de nueve de la mañana a seis de la tarde. (Cortesía)

La boda que lo cambió todo (y que casi no sucede)

El verdadero parteaguas llegó en plena pandemia, cuando uno de sus hermanos se casó y, a un mes del evento, nadie tenía quién montara la mesa de chocolatería y enchilados para 230 invitados. Sharon terminó aceptando el reto sin tener ni cocina, ni equipo, ni experiencia armando algo de esa escala. Rentó una cocina en Polanco, contrató a colegas que apenas conocía de aquel curso de tres días y, en cuatro días, sacó adelante dos mil piezas de chocolate y todo el producto a granel. Ella misma dibujó a mano el plano de cómo debía verse la mesa y se lo entregó a la wedding planner. El resultado fue tan bueno que juró que jamás se dedicaría a esto profesionalmente.

El verdadero parteaguas llegó en plena pandemia, cuando uno de sus hermanos se casó y, a un mes del evento, nadie tenía quién montara la mesa de chocolatería y enchilados para 230 invitados. (Alberto Diaz)

La vida tenía otros planes. Los siguientes meses, la gente no dejó de buscarla para pedirle cajas de chocolates. Y fue una tía, la noche anterior a esa misma boda, quien decidió imprimir unas tarjetitas con un nombre que Sharon soltó casi en broma "Granito de Azúcar". Así, sin quererlo del todo, nació la marca.