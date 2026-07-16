La marca de Valeria, Natalia y Myriam Cortina que unió bolsa, celular y cartera en un solo accesorio

De una necesidad real a un producto con personalidad

Todo empezó porque una de las fundadoras guardaba su tarjeta pegada al celular, detrás de la funda, y cada vez que quería pagar tenía que hacer malabares para sacarla. En una época sin Apple Pay, ese pequeño acto incómodo se repetía todos los días. De ahí nació la idea de diseñar una funda que integrara tarjetero y un strap para colgarla, pensada para que las manos quedaran libres sin sacrificar el estilo.

Nació la idea de diseñar una funda que integrara tarjetero y un strap para colgarla, pensada para que las manos quedaran libres sin sacrificar el estilo. (Cortesía)

Lo interesante es que With Wallet no se quedó en lo funcional. Desde el inicio, las creadoras decidieron trabajar con piel auténtica en lugar de materiales más económicos, buscando ese equilibrio entre look elegante y calidad duradera. Y le apostaron fuerte a la personalización, ahora cada cliente puede escoger color, tipo de strap, iniciales pintadas a mano o incluso pedir que le dibujen el retrato de su mascota o su animal favorito. Esa libertad de diseño es lo que le da personalidad al producto y evita que dos personas terminen con la misma funda idéntica.

Lo interesante es que With Wallet no se quedó en lo funcional. Desde el inicio, las creadoras decidieron trabajar con piel auténtica en lugar de materiales más económicos, buscando ese equilibrio entre look elegante y calidad duradera. (Cortesía)

Piel, pruebas y errores que se convirtieron en mejoras

Detrás de lo cool que están estas fundas hay también prueba y error. Antes de dar con la fórmula ideal, probaron piel de lamb (más delicada y que se desgastaba rápido), telas internas que se deshilaban y un broche metálico que terminaba despintándose con el uso diario.

Detrás de lo cool que están estas fundas hay también prueba y error. (Cortesía)

Cada tropiezo se tradujo en un ajuste, pues hoy existen líneas totalmente forradas en piel, versiones en piel de pitón y cocodrilo para quien busca algo más exótico, acabados en charol y estampados de croc para un toque más divertido. Todo se importa de Portugal, donde reciben muestras de piel y a partir de ahí definen colores y texturas.

La resistencia también fue prioridad, la base que protege el celular ha sido probada en caídas reales, literalmente en el día a día de las propias fundadoras, antes de salir a la venta.