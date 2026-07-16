Ese caos cotidiano sumado a un vuelo, mascotas y un frappé de Starbucks que no podía faltar, fue justo lo que encendió el foco de las hermanas detrás de With Wallet, la marca mexicana que convirtió una funda de celular en el accesorio que todo mundo quiere colgarse.
La marca de Valeria, Natalia y Myriam Cortina que unió bolsa, celular y cartera en un solo accesorio
De una necesidad real a un producto con personalidad
Todo empezó porque una de las fundadoras guardaba su tarjeta pegada al celular, detrás de la funda, y cada vez que quería pagar tenía que hacer malabares para sacarla. En una época sin Apple Pay, ese pequeño acto incómodo se repetía todos los días. De ahí nació la idea de diseñar una funda que integrara tarjetero y un strap para colgarla, pensada para que las manos quedaran libres sin sacrificar el estilo.
Lo interesante es que With Wallet no se quedó en lo funcional. Desde el inicio, las creadoras decidieron trabajar con piel auténtica en lugar de materiales más económicos, buscando ese equilibrio entre look elegante y calidad duradera. Y le apostaron fuerte a la personalización, ahora cada cliente puede escoger color, tipo de strap, iniciales pintadas a mano o incluso pedir que le dibujen el retrato de su mascota o su animal favorito. Esa libertad de diseño es lo que le da personalidad al producto y evita que dos personas terminen con la misma funda idéntica.
Piel, pruebas y errores que se convirtieron en mejoras
Detrás de lo cool que están estas fundas hay también prueba y error. Antes de dar con la fórmula ideal, probaron piel de lamb (más delicada y que se desgastaba rápido), telas internas que se deshilaban y un broche metálico que terminaba despintándose con el uso diario.
Cada tropiezo se tradujo en un ajuste, pues hoy existen líneas totalmente forradas en piel, versiones en piel de pitón y cocodrilo para quien busca algo más exótico, acabados en charol y estampados de croc para un toque más divertido. Todo se importa de Portugal, donde reciben muestras de piel y a partir de ahí definen colores y texturas.
La resistencia también fue prioridad, la base que protege el celular ha sido probada en caídas reales, literalmente en el día a día de las propias fundadoras, antes de salir a la venta.
Myriam, Natalia y Valeria, un negocio y mil aprendizajes
WithWallet es un proyecto de una mamá y sus dos hijas que se repartieron el trabajo según sus fortalezas, Myriam lleva el diseño y la selección de colores, Valeria se encarga de las finanzas y las ventas en Excel, y Natalia domina las redes sociales. Todo esto lo acomodan entre clases de universidad y preparatoria, ajustando tiempos según la etapa de vida de cada una.
Trabajar en familia tiene su lado cute y su lado retador. La cercanía las mantiene motivadas y conectadas, pero también ha significado aprender a comunicarse sin caer en la comodidad de "equis, es mi hermana". La constancia, aseguran, ha sido la clave para sostener el crecimiento, junto con lecciones que solo se aprenden vendiendo en bazares, contestar rápido en redes, tener suficiente stock de los modelos más populares y perder la pena para acercarse a la gente y vender con confianza.
El catálogo no para de crecer
Lo que empezó como una funda con tarjetero ya se convirtió en todo un ecosistema de accesorios: pouches para pasaporte, lentes y plumas, cases para AirPods, tarjeteros para regalo, fundas de pasaporte en piel, colgantes para lentes y hasta una versión tipo bolsita con zipper para el maquillaje, las llaves o unas monedas. Todo pensado para colgarse del mismo strap, de modo que, literalmente, todo queda a la mano.
También hay línea para hombre y compatibilidad con MagSafe, algo que llegó porque los clientes lo pidieron directamente.
Lo que viene
La marca, que apenas lleva dos años en el mercado, está por abrir un showroom en Las Lomas. También están explorando colaboraciones con influencers y con artesanos mexicanos que bordan y tejen straps, además de imaginar líneas futuras con telas nacionales. "Veo a With Wallet como una marca ya mucho más internacional", nos confiesa Valeria, con la mira puesta en tiendas físicas y en mercados como Estados Unidos.
Por ahora, lo que buscan es que quien use WithWallet piense en una sola palabra al salir de casa: práctico. "Algo muy funcional, simple y cool", nos dicen, algo que uses todos los días y de lo que puedas decir "qué delicia que traigo mi teléfono aquí". La idea, en sus propias palabras, es que se convierta en "lo único que necesites" para salir tranquila, con el teléfono, la tarjeta y el estilo colgando del mismo lugar.