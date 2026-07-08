Santiago Aramburu y Valeriia Vovk, la pareja que hace música para dar vida a la cultura ucraniana en medio de la guerra

Kings of Convenience, el punto de encuentro

Si buscas el ADN sonoro de este dúo, empieza por ahí: Kings of Convenience, la banda noruega que resulta ser un amor compartido entre ambos y que, curiosamente, también es muy querida en México. Santiago se la mostró a Valeriia al inicio de su relación, y algo hizo clic. "Sentí que el ucraniano sonaría muy bien en ese estilo, en ese género", explica Valeriia, y ahí nació el terreno común entre el folk ucraniano y el indie folk americano que hoy define su álbum debut, End of My Roads, título que nace de la primera canción que compusieron juntos.

Su método de trabajo también es charming, nada de fórmulas ni sesiones agendadas. "La forma en que normalmente componemos nuestras canciones es que yo toco algo en la guitarra y a ella le gusta, o escuchamos algo que le gusta, entonces dice 'Toca eso otra vez' y así empieza la canción", nos cuenta Santiago. Valeriia toma esa chispa y construye desde ahí.

End of My Roads es un álbum de diez canciones que habla de amor, de historia, de cultura y de rupturas, fusionando el indie-folk americano con la esencia del folclor ucraniano. El primer sencillo, "Сніг" (que en ucraniano significa "nieve"), ya está disponible en todas las plataformas. De hecho es la canción que Valeriia escribió en momentos complicados de la guerra en su país.

Si buscas el ADN sonoro de este dúo, empieza por ahí: Kings of Convenience, la banda noruega que resulta ser un amor compartido entre ambos y que, curiosamente, también es muy querida en México. (Cortesía)

Un homenaje al padre del pop ucraniano

Parte de lo que hace especial a este proyecto es la misión que carga detrás. Valeriia ha dedicado buena parte de su trabajo a rescatar la figura de Volodymyr Ivasyuk, compositor ucraniano de los años sesenta y setenta al que llaman, sin exagerar, el padre del pop ucraniano.

Ella descubrió su historia después de que comenzara la guerra en Ucrania y, tras leer el libro que su padre escribió sobre él, entendió la dimensión del personaje, alguien perseguido y destruido por el poder que tenía su música.

"Me impresionó mucho lo difícil que puede ser la vida de un artista en algunos lugares del mundo. Viniendo de México, nunca imaginé que alguien pudiera ser perseguido o, incluso asesinado, solo por tocar la guitarra", nos confiesa Santiago Aramburu sobre lo que aprendió de esta historia.

Para Valeriia, el objetivo es claro: mostrarle a las audiencias que el conflicto entre Ucrania y Rusia no empezó en 2022, sino que lleva siglos, y que artistas como Ivasyuk sacrificaron todo por su cultura, su idioma y su música.