Santiago Aramburu y Valeriia Vovk, la pareja que hace música para dar vida a la cultura ucraniana en medio de la guerra

Podría sonar a un experimento, pero es uno de los proyectos musicales más honestos (y con más causa) que vas a escuchar este año.
Todo empezó casi por accidente. "Llevamos más tiempo viviendo juntos que siendo novios", nos cuenta Santiago entre risas, pues se conocieron por compartir departamento y la relación llegó después.
Santiago es mexicano y creció absorbiendo la música que sonaba en su casa, Valeriia es ucraniana y llegó a Estados Unidos cargando con el folk de su país. La química musical nunca fue un choque cultural: "No creo que haya habido ninguna pelea entre las culturas y la música, creo que se mezcló bastante bien", nos confiesa Santiago.
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Kings of Convenience, el punto de encuentro
Si buscas el ADN sonoro de este dúo, empieza por ahí: Kings of Convenience, la banda noruega que resulta ser un amor compartido entre ambos y que, curiosamente, también es muy querida en México. Santiago se la mostró a Valeriia al inicio de su relación, y algo hizo clic. "Sentí que el ucraniano sonaría muy bien en ese estilo, en ese género", explica Valeriia, y ahí nació el terreno común entre el folk ucraniano y el indie folk americano que hoy define su álbum debut, End of My Roads, título que nace de la primera canción que compusieron juntos.
Su método de trabajo también es charming, nada de fórmulas ni sesiones agendadas. "La forma en que normalmente componemos nuestras canciones es que yo toco algo en la guitarra y a ella le gusta, o escuchamos algo que le gusta, entonces dice 'Toca eso otra vez' y así empieza la canción", nos cuenta Santiago. Valeriia toma esa chispa y construye desde ahí.
End of My Roads es un álbum de diez canciones que habla de amor, de historia, de cultura y de rupturas, fusionando el indie-folk americano con la esencia del folclor ucraniano. El primer sencillo, "Сніг" (que en ucraniano significa "nieve"), ya está disponible en todas las plataformas. De hecho es la canción que Valeriia escribió en momentos complicados de la guerra en su país.
Un homenaje al padre del pop ucraniano
Parte de lo que hace especial a este proyecto es la misión que carga detrás. Valeriia ha dedicado buena parte de su trabajo a rescatar la figura de Volodymyr Ivasyuk, compositor ucraniano de los años sesenta y setenta al que llaman, sin exagerar, el padre del pop ucraniano.
Ella descubrió su historia después de que comenzara la guerra en Ucrania y, tras leer el libro que su padre escribió sobre él, entendió la dimensión del personaje, alguien perseguido y destruido por el poder que tenía su música.
"Me impresionó mucho lo difícil que puede ser la vida de un artista en algunos lugares del mundo. Viniendo de México, nunca imaginé que alguien pudiera ser perseguido o, incluso asesinado, solo por tocar la guitarra", nos confiesa Santiago Aramburu sobre lo que aprendió de esta historia.
Para Valeriia, el objetivo es claro: mostrarle a las audiencias que el conflicto entre Ucrania y Rusia no empezó en 2022, sino que lleva siglos, y que artistas como Ivasyuk sacrificaron todo por su cultura, su idioma y su música.
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La música como forma de ayudar
Detrás de los conciertos también hay una causa muy concreta: llevan recaudados alrededor de 80 mil dólares en el último año y medio para dos organizaciones que apoyan al personal militar ucraniano, una enfocada en conseguir autos de evacuación y otra que envía equipo de supervivencia a distintos batallones. Balancear un show que celebra el amor con uno que también recuerda la guerra no es sencillo, admite la pareja, pero para ellos la música se ha convertido en un canal para transformar el dolor en acción.
Solo en 2024, Valeriia recaudó más de 11 mil dólares a través de sus conciertos "Voices of Ukraine" y otros 20 mil dólares en presentaciones para causas benéficas, cifras que reflejan que esto no es un gesto aislado, sino una parte constante de su carrera.
Tamales, Tabasco y hallodets
No todo es guerra y arte profundo, también hay anécdotas, Santiago probó los holodets ucraniano (una especie de gelatina de carne) en su primera Navidad con la familia de Valeriia, y le encantó, algo que incluso la sorprendió a ella.
Del otro lado, ella se ha vuelto fanática absoluta de la hot sauce como la Tabasco o la salsa Yucateco, al grado de que Santiago bromea con que "la entrené para el picante" después de una sesión que terminó en lágrimas.
Lo que más llama la atención de esta pareja es notar cuánto se parecen dos culturas que a simple vista no tendrían nada que ver. "Hay mucha similitud entre las culturas, en cómo se visten a nivel tradicional y también en los valores familiares", coinciden.
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What comes next
Con Valeriia actualmente en Ucrania, presentándose en solos mientras Santiago sigue trabajando en nuevo material desde Estados Unidos, la meta es reencontrarse en unos meses y retomar su gira con la mira puesta en un destino muy especial: México. "Uno de los objetivos es definitivamente ir a México y conectar con la comunidad ucraniana que hay allá", nos cuenta Santiago. Y si algo ha demostrado esta pareja es que cuando dos culturas se encuentran con honestidad, no hay necesidad de elegir entre una y otra: simplemente suenan mejor juntas.
Mientras tanto, el proyecto sigue creciendo también en redes, Valeriia acumula más de 130 mil seguidores en Instagram y cerca de 196 mil en TikTok, plataformas donde ha compartido buena parte de este viaje, desde los ensayos hasta los conciertos benéficos.