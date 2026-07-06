Glen by Tere, la marca de la diseñadora Tere Díaz que llegó a NYFW y busca que las mujeres se sientan protagonistas

Estudiante de diseño de moda en la Universidad Iberoamericana y en Londres, siempre supo que quería diseñar vestidos. "Era mi sueño desde chiquita crear vestidos, diseñarlos, ser diseñadora", nos cuenta. Con esa certeza y sin nada que perder, lanzó su propia marca Glen by Tere, un nombre que nació de un apodo que le pusieron sus amigas en la prepa.
Han pasado años desde entonces, y lo que empezó como una colección de apenas diez vestidos hoy es un proyecto que ha pisado pasarelas en Nueva York. Pero antes de llegar ahí, Tere construyó algo mucho más personal: un método para que cada mujer que se pone uno de sus diseños se sienta, literalmente, única.
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Vestidos a la medida, en el sentido más profundo de la palabra
En Glen by Tereno hay colecciones que se repiten temporada tras temporada. Cada pieza se diseña para una sola persona, lo que significa que Tere no solo cose, también hace todo el análisis de imagen y styling. Analiza el tipo de cuerpo, la colorimetría, el dress code del evento y, sobre todo, escucha. "Siento que si te estoy dando un vestido único solo para ti, te tiene que quedar perfecto, que sientas que eres la mujer más hermosa, que refleje tu esencia", nos explica.
Ese proceso ha evolucionado con los años. Al principio, nos cuenta que dedicaba horas enteras a entender qué quería cada clienta desde cero. Hoy, con la experiencia acumulada, el ojo se le afinó, ya identifica gustos y necesidades casi de inmediato, sin perder la parte más humana del oficio, que es hacer sentir cómoda a cada mujer con lo que trae puesto.
Un sello reconocible, color, pedrería y actitud
Si algo distingue a un vestido de Glen by Tere, según su propia creadora, es la pedrería, los brillos o los colores. "Que la mujer resalte", resume Tere, quien apuesta por colores llamativos y cortes asimétricos antes que por piezas sencillas que cualquiera podría encontrar en cualquier tienda.
Aunque sí voltea a ver las tendencias del momento (algunas clientas le piden estilos específicos que están de moda para eventos como graduaciones), su filosofía es más atemporal que trendy, diseñar pensando en la esencia de cada mujer, no en el ciclo de las modas.
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De un concurso en línea a las pasarelas de Nueva York
El salto a Fashion Week de Nueva York llegó casi sin buscarlo. Tere se inscribió a un concurso para diseñadores emergentes en el que participaban miles de personas, sin muchas expectativas. Ganó no una, sino dos oportunidades para desfilar. "Fue un sueño hecho realidad", recuerda sobre la primera experiencia, para la que preparó una colección completa de diez diseños durante un año. La segunda invitación llegó de forma inesperada, con apenas una semana para armar todo y aun así, lo logró.
Caminar por Times Square y toparse con su propia marca en una pantalla sigue siendo, para ella, uno de esos momentos que todavía le cuesta creer. "Ves que está el mundo grabando tus diseños, te aplauden... sí fue un sueño, estuvo increíble".
Los retos de diseñar para otra persona
Más que obstáculos técnicos, los verdaderos retos de Tere tienen nombre y apellido: cada clienta es un mundo distinto. A veces hay malentendidos, cambios de última hora o simplemente el tiempo no alcanza. Su respuesta ante eso ha sido siempre la misma, entregar el trabajo, aunque eso signifique noches sin dormir. "Siempre dar la cara, siempre hacer lo que se pueda", nos confieza sobre su manera de resolver los imprevistos del oficio.
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Un showroom en casa de sus papás (y la filosofía detrás de eso)
Aunque suene poco convencional, el showroom de Glen by Tere está en la casa de los papás de Tere, en Lomas de Chapultepec. Lejos de ser una limitación, ella lo ve como una ventaja, pues genera confianza, sobre todo con clientas que están diseñando algo tan importante como un vestido de novia. "Sienten que vas a ver a una amiga a su casa", nos cuenta, y esa cercanía es justo lo que la ha llevado a formar vínculos genuinos con muchas de sus clientas.
Entre los vestidos que más orgullo le dan está uno que le diseñó a su propia mamá, una pieza que, asegura, le han pedido recrear una y otra vez.
Lo que viene
Las metas de Tere no son pequeñas, quiere abrir una tienda física fuera de casa de sus papás y consolidarse como una diseñadora reconocida, tanto en México como internacionalmente. Y para quienes están empezando y sueñan con llegar a una pasarela como la de Nueva York, su consejo es simple "Que lo hagan sin miedo y que nunca se rindan".