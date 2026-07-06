Glen by Tere, la marca de la diseñadora Tere Díaz que llegó a NYFW y busca que las mujeres se sientan protagonistas

Vestidos a la medida, en el sentido más profundo de la palabra

En Glen by Tere no hay colecciones que se repiten temporada tras temporada. Cada pieza se diseña para una sola persona, lo que significa que Tere no solo cose, también hace todo el análisis de imagen y styling. Analiza el tipo de cuerpo, la colorimetría, el dress code del evento y, sobre todo, escucha. "Siento que si te estoy dando un vestido único solo para ti, te tiene que quedar perfecto, que sientas que eres la mujer más hermosa, que refleje tu esencia", nos explica.

En Glenn by Tere no hay colecciones que se repiten temporada tras temporada. Cada pieza se diseña para una sola persona con el estudio de imagen y styling completo. (Cortesía)

Ese proceso ha evolucionado con los años. Al principio, nos cuenta que dedicaba horas enteras a entender qué quería cada clienta desde cero. Hoy, con la experiencia acumulada, el ojo se le afinó, ya identifica gustos y necesidades casi de inmediato, sin perder la parte más humana del oficio, que es hacer sentir cómoda a cada mujer con lo que trae puesto.

Un sello reconocible, color, pedrería y actitud

Si algo distingue a un vestido de Glen by Tere, según su propia creadora, es la pedrería, los brillos o los colores. "Que la mujer resalte", resume Tere, quien apuesta por colores llamativos y cortes asimétricos antes que por piezas sencillas que cualquiera podría encontrar en cualquier tienda.

Si algo distingue a un vestido de Glenn by Tere, es la pedrería y los brillos. "Que la mujer resalte", resume Tere, quien apuesta por colores llamativos y cortes asimétricos antes que por piezas sencillas que cualquiera podría encontrar en cualquier tienda (Slaven Vlasic/Getty Images for hiTechMODA)

Aunque sí voltea a ver las tendencias del momento (algunas clientas le piden estilos específicos que están de moda para eventos como graduaciones), su filosofía es más atemporal que trendy, diseñar pensando en la esencia de cada mujer, no en el ciclo de las modas.