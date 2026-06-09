Mariana y Anna, las creadoras de Rosa & Verde que transformaron una pasión en un proyecto propio

Cuando se conocieron, descubrieron que no solo compartían esa búsqueda, sino también una sensibilidad especial por la creatividad. Fue entonces cuando decidieron estudiar diseño floral juntas, una decisión que terminaría cambiando el rumbo de sus vidas. "Encontramos nuestra vocación. Las flores se han convertido en nuestro lenguaje", explican.

Cuando se conocieron, descubrieron que no solo compartían esa búsqueda, sino también una sensibilidad especial por la creatividad. (Instagram @rosayverdeflowershop)

Así nació Rosa & Verde, un proyecto que hoy se distingue por crear bouquets, arreglos personalizados, centros de mesa y propuestas florales para momentos especiales y eventos íntimos. Lo que distingue a la marca es su esfuerzo y empeño en lo que hacen, cada arreglo es diseñado y elaborado por ellas mismas, cuidando cada detalle y entendiendo que detrás de cada pedido existe una historia, una celebración o un momento que merece ser contado de manera única.

Así nació Rosa & Verde, un proyecto que hoy se distingue por crear bouquets, arreglos personalizados, centros de mesa y propuestas florales para momentos especiales y eventos íntimos. (Cortesía)

Hoy en día la producción masiva domina gran parte de la industria, Mariana y Anna han apostado por algo mucho más personal y cercano. Su operación se concentra exclusivamente en la Ciudad de México, lo que les permite mantener una atención personalizada que se ha convertido en uno de sus mayores diferenciadores.