Detrás de este proyecto floral están Mariana y Anna, dos mujeres que llegaron al mismo punto desde caminos muy parecidos. Después de convertirse en mamás, ambas compartían una inquietud y esa era regresar al mundo laboral, pero hacerlo desde un lugar auténtico, construyendo algo que las apasionara y que al mismo tiempo pudiera convivir con su nueva realidad. "Éramos mamás que queríamos volver a trabajar, pero en algo que de verdad nos apasionara y que pudiera encajar con nuestra vida", nos cuentan.
Mariana y Anna, las creadoras de Rosa & Verde que transformaron una pasión en un proyecto propio
Cuando se conocieron, descubrieron que no solo compartían esa búsqueda, sino también una sensibilidad especial por la creatividad. Fue entonces cuando decidieron estudiar diseño floral juntas, una decisión que terminaría cambiando el rumbo de sus vidas. "Encontramos nuestra vocación. Las flores se han convertido en nuestro lenguaje", explican.
Así nació Rosa & Verde, un proyecto que hoy se distingue por crear bouquets, arreglos personalizados, centros de mesa y propuestas florales para momentos especiales y eventos íntimos. Lo que distingue a la marca es su esfuerzo y empeño en lo que hacen, cada arreglo es diseñado y elaborado por ellas mismas, cuidando cada detalle y entendiendo que detrás de cada pedido existe una historia, una celebración o un momento que merece ser contado de manera única.
Hoy en día la producción masiva domina gran parte de la industria, Mariana y Anna han apostado por algo mucho más personal y cercano. Su operación se concentra exclusivamente en la Ciudad de México, lo que les permite mantener una atención personalizada que se ha convertido en uno de sus mayores diferenciadores.
Su visión también ha sido enriquecida por algunos de los nombres más reconocidos de la floristería y el diseño floral en México. Entre sus principales influencias destacan Alex Molina, Emilio Libreros, Mariana Guajardo y Flower School Mexico, quienes han marcado su formación tanto desde la técnica como desde la sensibilidad artística.
Sin embargo, quizá lo más inspirador de Rosa & Verde no son sus arreglos, sino la historia que hay detrás de ellos. La de dos mujeres que decidieron apostar por sí mismas en una nueva etapa de vida y transformar una pasión compartida en un proyecto propio. "Más que una nota sobre flores, nos encantaría que la historia hablara de reinvención", dicen.
Y tienen razón. Porque Rosa & Verde es, en realidad, una historia sobre volver a empezar. Sobre encontrar oportunidades donde antes había dudas. Sobre descubrir que la maternidad no significa poner en pausa los sueños, sino muchas veces darles una nueva forma. Las flores son el medio, la verdadera historia está en todo lo que floreció alrededor de ellas.