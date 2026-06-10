Víctor González Herrera y su misión de salvar al planeta

Víctor González Herrera nos platica de su fundación, SímiPlaneta

Hace siete años, cuando el tema de la sostenibilidad apenas comenzaba a cobrar fuerza, Víctor González Herrera decidió cuestionarse cómo podía reducir el impacto ambiental de su organización. La respuesta llegó al identificar el uso masivo de bolsas plásticas en las farmacias. Así nació un programa que invitaba a los clientes a renunciar a ellas y destinar ese ahorro a proyectos ecológicos. "Lo importante no fue solo eliminar las bolsas, sino hacer que la gente sintiera que era parte del movimiento. Si no te llevas la bolsa, tú también estás ayudando", explicó.

Símplaneta invita a todos a tomar acción. (@fundacionsimiplaneta)

Con el paso del tiempo, SímiPlaneta amplió su alcance y hoy desarrolla iniciativas de conservación que incluyen la protección de áreas naturales. Uno de sus proyectos más ambiciosos se encuentra en un archipiélago al sur de Chile, donde buscan preservar una isla y convertirla en un espacio para la investigación científica, la reproducción de especies nativas y la educación ambiental. Sobre la primera vez que visitó este lugar, confesó: "Es un lugar mágico. Hay especies que siguen sin descubrirse y entiendes que lo mejor que podemos hacer es proteger lo que todavía tenemos".