El presidente ejecutivo de Farmacias Similares comparte cómo una simple pregunta sobre el impacto ambiental de su empresa dio origen a SímiPlaneta, una iniciativa que hoy impulsa proyectos de conservación, reforestación y protección de ecosistemas dentro y fuera de México.
Víctor González Herrera y su misión de salvar al planeta
Víctor González Herrera nos platica de su fundación, SímiPlaneta
Hace siete años, cuando el tema de la sostenibilidad apenas comenzaba a cobrar fuerza, Víctor González Herrera decidió cuestionarse cómo podía reducir el impacto ambiental de su organización. La respuesta llegó al identificar el uso masivo de bolsas plásticas en las farmacias. Así nació un programa que invitaba a los clientes a renunciar a ellas y destinar ese ahorro a proyectos ecológicos. "Lo importante no fue solo eliminar las bolsas, sino hacer que la gente sintiera que era parte del movimiento. Si no te llevas la bolsa, tú también estás ayudando", explicó.
Con el paso del tiempo, SímiPlaneta amplió su alcance y hoy desarrolla iniciativas de conservación que incluyen la protección de áreas naturales. Uno de sus proyectos más ambiciosos se encuentra en un archipiélago al sur de Chile, donde buscan preservar una isla y convertirla en un espacio para la investigación científica, la reproducción de especies nativas y la educación ambiental. Sobre la primera vez que visitó este lugar, confesó: "Es un lugar mágico. Hay especies que siguen sin descubrirse y entiendes que lo mejor que podemos hacer es proteger lo que todavía tenemos".
Para el empresario, la crisis climática ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que puede observarse en el aumento de las temperaturas, la pérdida de biodiversidad y los fenómenos naturales extremos. Sin embargo, considera que todavía hace falta generar mayor conciencia colectiva. "No sabía la magnitud del problema hasta que empecé a informarme. Hoy vemos cómo cambia el clima, cómo desaparecen especies y entendemos que nuestros hijos podrían crecer sin conocer muchos animales que hoy todavía existen", señaló.
Más allá de las acciones individuales, Víctor está convencido de que las grandes empresas tienen la capacidad de acelerar la transformación. Incluso, considera que la sostenibilidad puede convertirse en un efecto dominó que motive a otros empresarios a actuar. "Tenemos que ejercer presión entre todos: consumidores, redes sociales y empresas. Deberíamos preguntarnos qué hace cada marca por el planeta y por qué la apoyamos. Hay que empezar a reconocer a quienes generan valor, pero también ayudan y contribuyen", concluyó.