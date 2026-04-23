Esto es todo lo que tienes que saber de la décima edición del Abierto de Los Cabos

El MIFEL Tennis Open by Telcel OPPO celebra su décimo aniversario

Diez años se dicen fácil, pero definitivamente, ha sido un camino lleno de retos y trabajo que han logrado que el Abierto de Los Cabos sea lo que es hoy.

"Cuando iniciamos en 2016, habían muchísimas dudas, pero nos ha dado muchísima satisfacción ver a dónde ha llegado el torneo," comenta Goeffrey Fernández, director de Mextenis.

Geoffrey Fernández, director de Mextenis. (Cortesía )

Aunque aún quedan muchas sorpresas por anunciar, lo que sabemos hasta ahora es que van a inaugurar una nueva cancha con vista al mar con capacidad para 250 aficionados, una instalación que la ATP y los jugadores solicitaron.

Como sabemos, una de las proridades de Mextenis es llevar la experiencia mucho más allá del tenis, y esta edición no es la excepción.

Para la "qualy" habrá entrada gratis para todas las familias el sábado 25 y domingo 26 de julio, días en los que celebrarán el Kids Nite y Family Day, que ya son tradición.

También regresa al torneo el programa Cantera de la Conade, donde jóvenes tenistas tienen la oportunidad de jugar la final de la Tennis Cabo Cup Conade-FMT- Mextenis en Los Cabos.