Sin duda, uno de nuestros eventos favoritos de todo el año es el Abierto de Los Cabos. Además del increíble ambiente que lo caracteriza, se ha consolidado como el ATP 250 más importante de América Latina, así que toca celebrar a lo grande su décimo aniversario.
Esto es todo lo que tienes que saber de la décima edición del Abierto de Los Cabos
El MIFEL Tennis Open by Telcel OPPO celebra su décimo aniversario
Diez años se dicen fácil, pero definitivamente, ha sido un camino lleno de retos y trabajo que han logrado que el Abierto de Los Cabos sea lo que es hoy.
"Cuando iniciamos en 2016, habían muchísimas dudas, pero nos ha dado muchísima satisfacción ver a dónde ha llegado el torneo," comenta Goeffrey Fernández, director de Mextenis.
Aunque aún quedan muchas sorpresas por anunciar, lo que sabemos hasta ahora es que van a inaugurar una nueva cancha con vista al mar con capacidad para 250 aficionados, una instalación que la ATP y los jugadores solicitaron.
Como sabemos, una de las proridades de Mextenis es llevar la experiencia mucho más allá del tenis, y esta edición no es la excepción.
Para la "qualy" habrá entrada gratis para todas las familias el sábado 25 y domingo 26 de julio, días en los que celebrarán el Kids Nite y Family Day, que ya son tradición.
También regresa al torneo el programa Cantera de la Conade, donde jóvenes tenistas tienen la oportunidad de jugar la final de la Tennis Cabo Cup Conade-FMT- Mextenis en Los Cabos.
Los jugadores confirmados (hasta ahora) para el Abierto de Los Cabos
Uno de los grandes atractivos del torneo son los jugadores de primer nivel que participan en el Abierto de Los Cabos.
Este año, la lista está encabezada por el checo Jiri Lehecka, número 14 del mundo, junto a Karen Khachanov, número 16 del mundo.
A ellos se suman el argentino Francisco Cerúndolo (20), el británico y uno de los favoritos del púbico mexicano, Cameron Norrie (23), el canadiense Denis Shapovalov (35), campeón defensor, y el joven español Rafael Jódar (42), una de las grandes promesas del momento.
“Con el cuadro este año buscamos traer a México a jugadores talentosos que se han destacado con actuaciones especiales este primer trimestre de la temporada y con estos primeros jugadores anunciados no podríamos estar más contentos”, añade Geoffrey.
Solo podemos decir una cosa: ¡Nos urge que llegue el 25 de julio!