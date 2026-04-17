Festival Señardá: un encuentro que celebra la memoria y el lujo de compartir

El Festival Señardá llega a México como un homenaje a los hilos invisibles que, desde hace siglos, han tejido una historia compartida entre el Principado de Asturias y nuestro país. Los próximos 25 y 26 de abril, la emblemática Hacienda de los Morales se transformará en el escenario de este encuentro sin precedentes que celebra el origen, la identidad y la emoción de pertenecer a dos mundos.

Impulsado por un destacado grupo de empresarios asturmexicanos, como Carlos Casanueva, de Grupo Inter; los hermanos Jorge, Pablo y Carlos Peña, de Grupo Gayosso y Gpi; José Miguel Fernández, de Aguas de Fuensanta, y Eduardo Benítez, de Feda Woods, el festival nace como un puente de cultura y memoria diseñado para reunir a familias y descendientes en un entorno de calidez, arte y distinción que promete quedar grabado en la memoria de sus asistentes.

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En esta primera edición, Señardá —palabra que en el idioma asturiano expresa un sentimiento profundo de melancolía y añoranza por la tierra de origen— contará con un programa de lujo que explora los idiomas universales de la música, la gastronomía y la herencia histórica.

A través de un recorrido cuidadosamente curado, el evento propone una inmersión donde cada experiencia invita a mirar las raíces. La propuesta gastronómica es un viaje que va desde la tradición de la espicha asturiana, hasta rituales como el histórico menú de "El Desarme" de la guisandera Mary Fernández. Uno de los momentos más esperados será el tradicional pote asturiano, preparado en auténticas ollas ferroviarias del siglo XIX por Pilar Meana, ganadora de la Mejor Fabada del Mundo 2024. Así como una recepción con sidra natural Quiéreme Vida y los selectos vinos de Palacio de Nevares, que simbolizan el abrazo entre ambas culturas.

En el programa musical destaca el estreno de la "Sinfonía del Emigrante", una obra del maestro gaitero Guti, interpretada junto a la Orquesta Clásica de México. Esta narrativa se complementa con la fusión de sonidos de Pipo Prendes y la fuerza del Coro Minero de Turón. El broche de oro, a cargo del Mariachi de la Secretaría de Marina de México, sellará este encuentro donde la tradición y el orgullo convergen en un mismo escenario.

Más que un evento, Señardá es una invitación a vivir la herencia desde un lugar profundo; una cita única para reconectar con el pasado y celebrar el presente de una comunidad unida por un mismo latido. Los accesos para esta experiencia de cupo limitado se encuentran disponibles en www.senarda.mx .