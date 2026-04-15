Maclovia Shop es la marca de María Cabrera que le da voz a las mujeres que nos abrieron camino

Detrás del proyecto está María Cabrera, quien construyó cada pieza desde una pregunta muy concreta: ¿qué les debemos a nuestras antepasadas? La respuesta se traduce en siluetas femeninas, líneas atemporales y una construcción que celebra la memoria sin renunciar a la modernidad. Nada de nostalgia vacía, puro presente con raíces.

El nombre lo dice todo: esta colección es un homenaje a las mujeres que vinieron antes que nosotras, las que abrieron puertas, rompieron moldes y dejaron un legado que todavía resuena. (Cortesía)

Pero para entender "Voces", hay que entender de dónde viene María. Todo empezó en Quetzaltenango, donde abrió una tienda multimarca de diseñadores independientes. Pronto se dio cuenta de que quería ir más lejos "Traté de hacerlo sin saber y es horrible, entonces me metí a estudiar moda para aprender los procesos", nos platica. Así nació Maclovia, con taller propio en Querétaro, modistas, patronistas, costureras y una visión muy clara de lo que quería construir.

Pero para entender "Voces", hay que entender de dónde viene María. Todo empezó en Quetzaltenango, donde abrió una tienda multimarca de diseñadores independientes. Pronto se dio cuenta de que quería ir más lejos. (Cortesía)

Y lo que construyó no es poca cosa. La marca opera bajo un modelo de slow fashion con ediciones limitadas, telas de alta calidad con trazabilidad comprobada (algodón, seda, materiales de bajo impacto) y confección artesanal hecha a mano en México. Pero quizás lo más revelador es cómo habla de su equipo: "A nuestros trabajadores y a nuestros equipos los cuidamos muchísimo", confiesa dejando claro que el ambiente laboral también se ve reflejado en la escencia de la marca.